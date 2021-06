Nicole Cherry (22 de ani) și iubitul ei, Florin Popa (30 de ani), vor deveni părinți pentru prima dată anul acesta. Perechea va avea o „cireșică”, mai precis o fetiță.

Cum au reacționat părinții lui Nicole Cherry când au aflat că artista va deveni mamă

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris Nicole în mediul online.

Părinții solistei sunt nerăbdători să devină bunici, deși tatăl lui Nicole a negat inițial speculațiile referitoare la sarcină.

Pentru a-și lăsa fiica să facă anunțul într-un mod special, prin lansarea piesei Scrie-mi pe suflet, George Ghinea declara pe 7 iunie 2021 pentru Impact.ro:

Citește și:

Lora se retrage de la Vorbește Lumea. „A fost o perioadă frumoasă”

Adda, despre perioada dificilă de după mutarea în București: „A fost horror”

Actrița Troian Bellisario a născut în parcarea din fața spitalului

„Îmi doresc să devin bunic, este ceva normal, orice om își dorește acest lucru, însă nu este momentul acum pentru Nicole. Tot ce s-a spus despre ea, cum că ar fi gravidă, nu este adevărat, momentan”.

Ulterior, Nicole a declarat: „Părinții mei s-au bucurat foarte mult! Am cei mai fantastici părinți, care sunt alături de mine și mă susțin necondiționat”.

Însărcinată în aproape 4 luni, Nicole a mai spus despre nuntă: „Nu ne-am gândit încă la căsătorie. Focusul nostru este bebe, momentan”.

Artista consideră diferența de 8 ani dintre ea și Florin este un atu

Cântăreața este convinsă că diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei, respectiv cei 8 ani, reprezintă un atu. „Până să fiu cu el, am mai avut așa mici copilării cu băieți care erau de vârsta mea și, sincer, nu mă regăseam.

Când eram de aceeași vârstă, mereu simțeam că eu sunt mai matură. Și de data asta chiar simt că e ceva potrivit. Adică e matur cât să poată să mă înțeleagă și câteodată să îmi facă și copilăriile, adică e frumos”, mărturisea Nicole în trecut.

Foto: Instagram