Adda (29 de ani) a venit în București imediat după terminarea liceului, pentru a înregistra două piese din coloana sonoră a filmului Lover Boy (2011), regizat de Cătălin Mitulescu (49 de ani). Regizorul i-a ascultat întâmplător prima piesă, Minți murdare, în timp ce se afla la cumpărături, iar una dintre angajatele magazinului asculta melodia pe YouTube.

Adda, despre perioada dificilă de după mutarea în București: „A fost horror”

Ulterior, Adda a fost contactată pentru a reproduce piesa Minți murdare și pentru a mai înregistra încă o melodie. Invitată în podcastul Vin de-o poveste, găzduit de Radu Țibulcă, Adda a vorbit despre începuturile carierei sale, dar și despre mutarea în București. „Am venit cu mama în București, să caut chirie. Am intrat la Jurnalism și Istorie.

La Istorie am renunțat după primul curs și la Jurnalism după 2 ani. N-am mai vrut. (…) Am luat ce chirie am găsit. Aveam 200 de euro buget și am luat o garsonieră de 10 m pătrați e mult, la Izvor. Cum intrai era bucătăria, din bucătărie intrai în cameră și vis-a-vis de ușa de la intrare, pe casa scării, era baia.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Ca să fac duș, trebuia să ies în prosop pe casa scării. Era doar a mea, dar era lângă ușa vecinului. (…) M-au ajutat ai mei să mă mut, am venit cu mașina. (…) M-au ajutat la curățenie și a doua zi au plecat. A fost super emoționant. Eu m-am abținut să nu plâng. Tata nu m-a privit în ochi, n-a putut, mama plângea… Ca să subliniez, unde stăteam era un fost spital de psihiatrie făcut bloc.

Am fugit în casă, am închis ușa și am început să plâng. Nu aveam niciun prieten în București. Nu cunoșteam pe nimeni. Nu aveam nicio rudă, nimic. Eram eu și atât. A fost horror. Primele săptămâni au fost groaznice. Aveam o proprietară nebună care intra peste mine în casă. (…)

Citește și:

Cât de mult a slăbit ADDA după ce a fost diagnosticată cu dermografism

ADDA s-a fotografiat nemachiată. „Azi am curaj să-mi arăt fața imperfect de perfectă”

Miki de la K-pital s-a căsătorit cu logodnicul ei, Răzvan Constantinescu. Ce rochie a purtat artista

Am avut scurgere de gaz în apartament, n-am să uit niciodată treaba asta, s-a rupt un rulment de la aragaz. Am sunat proprietara, a venit și dădea cu bricheta prin spate și zicea: «Uite, nu se întâmplă nimic». Eu știam de la tata că trebuie să dai cu săpun să vezi dacă face bule. Eu asta am făcut. (…)

După mi s-a ars becul din bucătărie. Vreo trei luni am stat cu el ars, îl aveam pe cel din cameră. După care, în iarnă mi s-a stricat centrala și în baie nu aveam încălzire. Era și geamul spart. Mi-a înghețat gelul de duș în baie. (…) Acuma râd, atunci plângeam.

După ce mi s-a ars becul din bucătărie mi s-a ars și cel din cameră. Tavanul, clădirea fiind fost spital, avea vreo 3 m înălțime, nu ajungeam la bec. Până mi-am făcut curaj să mă duc la un vecin, mi-am pus o lumânare pe frigider. Stăteam romantic, la lumina lumânării.

După scurgerea de gaz de la aragaz, am avut la centrală. Și am sunat la proprietară, am lăsat geamurile deschise și am dormit în cada din baie. M-am gândit că, dacă sare apartamentul în aer, baia are șanse să nu explodeze. Mi-am pus niște perne, m-am întins pe ele și mă gândeam: «Ce pana mea fac eu în București?».”

Ulterior, după ce a lucrat la coloana sonoră a filmului Lover Boy (2011), solista a compus piese pentru alți artiști, în cele din urmă lansând melodia Îți arăt că pot, care s-a bucurat de un succes răsunător. Cântăreața și soțul ei, Cătălin Rizea, și-au oficializat relația în anul 2016. Împreună au un fiu, Alexandru, în vârstă de 3 ani.

Foto: Instagram