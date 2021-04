În mediul online, ADDA (29 de ani) a dezvăluit că de aproape jumătate de an se luptă cu o afecțiune care nu-i dă pace, numită dermografism. Din pricina acesteia, alimentația ei s-a schimbat radical, iar datorită alimentației stricte, solista a dat foarte multe kg jos.

Cât de mult a slăbit ADDA după ce a fost diagnosticată cu dermografism

„Am o problemă existențială! 😂 Trebuie să-mi modific toate hainele din garderobă… 🤓 Imaginați-vă că-mi dau ochii peste cap acum și sunt foarte „tristă”, aproape isterică din cauza acestui lucru…”, a glumit solista în mediul online, în dreptul unei fotografii în care poartă o fustă care-i este foarte mare.

În luna februarie, ADDA a dezvăluit cum a slăbit. „V-am terorizat cu slăbitu’ meu! 😂 Da-s fericită că mi s-a întors talia acasă. 😂 Nu știu pe unde a umblat în ultimii ani… 😅 Vă pup și vă zic din nou că NU țin cură de slăbire! Mănânc alimente fără HISTAMINĂ – am intoleranță! Fără – GLUTEN – am intoleranță.

Am renunțat și la ZAHĂR – tot din cauze medicale. Mâncarea pe care o consum trebuie să fie proaspătă! Nu am voie să mănânc ceva gătit mai vechi de câteva ore, chiar dacă sunt alimente permise, pentru că nivelul de histamină crește și am erupții pe tot corpul… tam tam. Beau multă apă!

Iau vitamine și suplimente ca să îmi întăresc imunitatea și să-mi repar organismul pe care l-am stricat singurică din cauza alimentației greșite, medicamente – antibiotice, antiinflamatoare, etc. și stres.

Sunt sub supraveghere medicală. Nu recomand nicio dietă minune. Găsiți un nutriționist și acționați în funcție de corpul vostru și în funcție de REZULTATUL ANALIZELOR! ❤️”, a scris cântăreața în mediul online.

Dermografismul apare la circa 5% din populație. Poate fi prezent încă din primii ani de viață sau oricând altcândva, fie în contextul unei infecții sau post-medicamentos. Apare local roșeață, mâncărime și posibil niște proeminențe numite papule.

În general, leziunile dispar spontan. Responsabile de aceste reacții în tegumente sunt anumite celule numite mastocite. Sub presiune, acestea descarcă în piele histamină și alți mediatori, responsabili de apariția roșeții, a edemului și a mâncărimii.

ADDA și soțul ei, Cătălin Rizea, s-au căsătorit în anul 2016. Împreună au un fiu, Alexandru, în vârstă de 3 ani. Cuplul deține împreună o firmă de care se ocupă în mod egal. Perechea are un studio de înregistrări intitulat Baladda Records.

Cătălin Rizea a devenit treptat managerul și impresarul Addei, iar, datorită colaborării lor profesionale, cei doi petrec foarte mult timp împreună. Au participat împreună în show-ul Asia Express, iar pe cont propriu, Cătălin a făcut parte și din competiția culinară Chefi la cuțite.

Foto: Instagram

