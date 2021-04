Carmen Brumă (43 de ani) a apelat recent la o intervenție estetică la nivelul feței. „Procedeele de înfrumusețare fac parte din vremurile pe care le trăim. Dacă sunt folosite cu moderație, discernământ, cu multă informare în prealabil, de ce nu?”, declara vedeta TV pentru Libertatea, în septembrie 2018.

Ce intervenție estetică și-a făcut Carmen Brumă la nivelul feței

„Pentru cei care nu au prins subiectul, mi-am făcut o procedură nechirurgicală, estetică, pentru îmbunătățirea laxității tegumentare. Sunt foarte bine. Mă recuperez foarte repede.

Abia aștept să vă pot arăta fără filtru rezultatele, când o să-mi cadă cojițele, pentru că în acest moment am un soi de cojițe pe care trebuie să le las să cadă în mod natural”, a spus Carmen Brumă pe Instagram.

În trecut, Carmen a dezvăluit care sunt pașii pe care îi urmează pentru a-și menține pielea tânără și luminoasă. „Nu fac nimic ieșit din comun. Am grijă să mă demachiez de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Folosesc creme hidratante pe bază de ulei de măsline, măști cosmetice o dată, de două ori pe săptămână, o cremă pentru conturul ochilor, un gomaj o dată pe săptămână.”

„Am grijă să mănânc corect, echilibrat, să nu îmi lipsească sursele de Omega 3 și Omega 6, să am surse de vitamina B6, vitamina E și să mă hidratez corespunzător. Evit să beau cafea în exces pentru că ea deshidratează. În general, am grijă ca din măștile mele să nu lipsească uleiul de măsline, care are proprietatea de a preveni pierderea apei și de a hidrata”, mai spunea Carmen în trecut.

„Este indicat să avem grijă de tenul nostru cât mai din timp pentru a nu fi nevoite să reparăm mai târziu prin metode invazive. Eu am fost dintotdeauna pentru naturalețe și am grijă ce aleg”, mai declara vedeta TV.

Din anul 2000, Carmen formează un cuplu cu prezentatorul TV Mircea Badea (47 de ani). Împreună, cuplul are un fiu, Vlad, în vârstă de aproape 7 ani. Deși sunt împreună de peste 20 de ani, perechea nu-și dorește să se căsătorească.

„El a spus la TV, în văzul lumii, că m-a cerut, că mi-a dat inel și că eu am refuzat. Deci să risipim această compasiune cu «biata Brumă». E adevărat că cei de la revistele pentru mirese mă tot pun pe copertă, poate-poate s-o lega ceva. În poze, sunt foarte măritabilă”, mărturisea Carmen în trecut.

„Longevitatea în cuplu nu are legătură cu niște simple formalități. Sunt suficient de multe acte în viața mea în acest moment”, mai spunea vedeta TV.

