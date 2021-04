Cât cheltuiește lunar Oana Roman pe facturi și cumpărături

Oana Roman dezvăluie adesea pe rețelele de socializare diverse detalii legate de viața sa. De curând, Oana a răspuns câtorva întrebări pe care internauții i le-au adresat pe pagina de Instagram. Așa a ieșit la iveală ce sumă de bani scoate vedeta de televiziune lunar, din buzunar, pentru facturi și cumpărăturile personale.

Se pare că Oana Roman nu se uită la cifre când vine vorba despre confortul ei și al feției Isabela, pe care o are cu fostul soț, Marius Elisei.

Întrebată de un curios cam cât cheștuiește pe facturile lunare și pe cumpărături, Oana Roman a răspuns fără ezitare: „Destul de mult. Peste 1500 de euro.”

Oana Roman a divorțat de Marius Elisei la începutul anului 2021

Luni, 15 ianuarie 2021, Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar după șapte ani de mariaj. Marius Elisei a dezvăluit atunci cine a fost cel care a cerut divorțul. Fostul cuplu are împreună o fiică, Izabela, în vârstă de 6 ani.

„Decizia a venit din partea amândurora. Eu am spus, da. Și ea a fost de acord. Am zis: «Hai să divorțăm că poate e mult mai bine pentru amândoi». Exact așa. Nu am zis: «Gata! De mâine divorțăm! Mergem în instanță, ne rupem capetele». Eu nu stau să fac pe victima. Dar asta a fost realitatea”, explica atunci Elisei, în emisiunea „La Măruță”.

