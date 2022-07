Adda (30 de ani) a spus cât a cheltuit pe analize până să fie diagnosticată corect, cu Borelioză și Bartonella. Solista a încheiat prima fază a tratamentului, a doua constând în 18 luni de injecții.

Cât a cheltuit Adda pe analize înainte să fie diagnosticată corect cu Borelioză și Bartonella

„Te doare umărul, piciorul, ai amețeală, probleme de concentrare, ceață pe ochi, spasme, nu-ți simți anumite părți ale corpului. Am dat 15.000 de euro pe analize. Analizele arată perfect, medicii zic că nu ai nimic, că e de la cap. E o boala foarte greu de diagnosticat. Mi-ar plăcea ca medicii să acorde mai multă atenție, cazul meu să fie un exemplu. M-am testat și așa am aflat, după ce a am avut prima parestezie (n.red.: senzație de amorțeală, furnicături, la nivelul pielii) la volan. Borelia vine cu niște co-infecții. Atunci mi-am dat seama că s-ar putea să fie Borelia”, a explicat Adda, în emisiunea „La Măruță”.

„Datorită alimentației, am reușit cumva să țin simptomele sub control, dar când începe afectarea neurologică nu mai poți să ții sub control cu salată verde. Eu am fost un caz fericit. La mine doar s-a inflamat creierul, boala nu a apucat să mănânce din el, să îi facă găurele”, a completat.

„Și mama și soacra mea îmi gătesc. Mama inventează tot felul de dulciuri, de prăjituri fără zahăr pentru că eu n-am mai mâncat înghețată de doi ani, ciocolată, gluten. Uneori mi-e poftă, iar cei din jur se asigură că mă bucur și eu de anumite gusturi. Eu nu sufăr pe tema asta. Mă bucur că am slăbit, mă simt foarte sexy, foarte mișto, există și o parte bună”, a mai spus.

Articolul continuă după recomandări

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au împreună un fiu, Alexandru, în vârstă de 5 ani. Cătălin a devenit treptat managerul Addei, iar, datorită colaborării lor profesionale, cei doi petrec foarte mult timp împreună. Au participat împreună în reality show-urile „Asia Express” și „Poftiți pe la noi”, iar pe cont propriu, Cătălin a făcut parte și din competiția culinară „Chefi la cuțite”. În prezent, Cătălin are contract cu emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Foto: Instagram