Finala Survivor România 2021 va fi difuzată sâmbătă, 10 iulie 2021, de la ora 22:00, la Kanal D. Atunci, sezonul 2 al competiției TV își va desemna marele câștigător.

Show-ul a început cu 24 de concurenți, 12 Faimoși și 12 Războinici. Pe parcursul competiției, echipele au suferit deseori modificări, noi concurenți alăturându-se acestora.

Până la acest moment, în competiție au rămas doi Faimoși, Zannidache și Elena Marin, și patru Războinici, Maria, Albert, Andrei și Marius.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Când este finala Survivor România 2021 și cât valorează marele premiu

De joi [1 iulie 2021], cei șase concurenți încep luptele individuale, punând în joc întreaga lor energie și, totodată, întreaga lor capacitate de a se adapta la condițiile vitrege impuse de competiție. Toți cei șase concurenți rămași în concurs își merită locul în ultima bătălie pentru marele trofeu.

Și-au depășit limitele, au îndurat foamea, căldura, frigul și, mai presus de toate, lipsa totală a persoanelor dragi lor și a confortului cu care erau obișnuiți.

Au dat totul pe traseele din Republica Dominicană, oferind celor din fața micilor ecrane un adevărat spectacol. Au dat dovadă de ambiție, camaraderie, fairplay, arătându-și totodată slăbiciunile.

Citește și:

Daniel Pavel, singur de Paște în Republica Dominicană. Cui îi duce dorul prezentatorul „Survivor România”

Cătălin Moroșanu, eliminat de la Survivor România 2021. Primele declarații ale sportivului

Jador, eliminat de la „Survivor România” 2021 din cauza problemelor medicale

Doar o săptămână și jumătate îi mai desparte de marea finală. Presiunea este uriașă, fiecare dintre concurenți dorindu-și să devină marele câștigător.

Publicul va avea în continuare un rol important în desemnarea învingătorului. „Cu toții sunt foarte buni pe trasee, cu toții au un psihic puternic, dovadă stând și faptul că au ajuns atât de departe într-o competiție extrem de dură, care forțează toate limitele.

Mai mult decât atât, vocea publicului va conta în ecuația câștigării marelui trofeu. Cei de acasă, care au fost până acum mereu alături de noi, vor decide, în final, prin puterea votului, exprimat prin SMS, câștigătorul Survivor România 2021”, a spus Daniel Pavel, potrivit Kanal D.

Așadar, pe 10 iulie 2021, unul dintre Războinici sau unul dintre Faimoși va fi declarat învingător și va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 250.000 de lei.

Elena Ionescu, câștigătoarea primului sezon Survivor România

În primul sezon Survivor România, solista Elena Ionescu a fost concurenta care a plecat acasă cu marele premiu. „Mă aplec în fața publicului care m-a susținut. (…)

Am luptat ca o leoaică pentru copilul meu. Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor.

Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască.

Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”, spunea Elena Ionescu anul trecut, potrivit WOWbiz.

Foto: Instagram