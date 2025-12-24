Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Între ei este o diferență de vârstă de 20 de ani

Relația dintre Bradley Cooper și Gigi Hadid a trecut la următorul nivel. Actorul i-a cerut mâna modelului, la doi ani de relație. Actorul are 50 de ani, în timp ce Gigi Hadid are 30 de ani.

Bradley Cooper a cerut-o în căsătorie pe Gigi Hadid

Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Cuplul de la Hollywood se întâlnește din octombrie 2023 și, în ciuda diferenței de vârstă, relația lor pare să fie tot mai solidă.

Potrivit Daily Mail, surse apropiate cuplului au dezvăluit că Bradley Cooper, în vârstă de 50 de ani, a discutat deja cu mama lui Gigi Hadid, Yolanda Hadid, despre intenția de a-i cere mâna modelului.

„Bradley i-a cerut Yolandei mâna lui Gigi”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Citește și: Mama lui Dorian Popa, primele declaraţii după ce artistul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Andreea. Cum a reacţionat Babs la auzirea veştii

„Vrea ca ea să știe cât de serios este în privința lui Gigi și că își dorește să construiască o familie stabilă cu ea, în New York.”

Cooper și-a împărtășit planurile și cu propria mamă, Gloria Campano.

„Sunt foarte apropiați și el o ține la curent cu tot”, a spus sursa despre relația mamă–fiu.

„Mama ei, Yolanda, este de acord, așa că lucrurile au fost simple. Însă faptul că Gigi i-a spus tatălui ei că vrea să se căsătorească cu Bradley este un pas mare, mult mai oficial”, a adăugat apropiatul.

Deși se întâlnesc de peste doi ani, cei doi și-au făcut relația publică pe Instagram abia la începutul acestui an.

Gigi Hadid și-a marcat aniversarea de 30 de ani pe Instagram, iar printre fotografii s-a aflat și una în care ea și Cooper se sărută în fața tortului aniversar cu mai multe etaje.

„Mă simt atât de norocoasă că am împlinit 30 de ani! Mă simt norocoasă pentru fiecare moment bun și greu, pentru toate lecțiile și darurile pe care le-au adus. Să pot trăi toate aceste experiențe! Sunt norocoasă că sunt mamă, prietenă, parteneră, soră, fiică, colegă pentru unii dintre cei mai incredibili oameni.

Citește și: Cristina Ich a fost cerută în căsătorie de afaceristul Daniel Niculae. Cum arată inelul de logodnă

Sunt recunoscătoare pentru sprijinul și încurajările voastre, ale tuturor, din întreaga lume, în fiecare zi și de ziua mea de naștere de săptămâna trecută. M-am distrat de minune sărbătorind și este o binecuvântare să mă simt atât de iubită. Sunt recunoscătoare și onorată să încep un nou deceniu.”, a scris Hadid în descriere.

Cum se înțeleg cei doi

Deși au păstrat în mare parte discreția pe parcursul relației, Hadid a vorbit pe scurt despre legătura cu Cooper într-un interviu recent pentru Vogue.

„Vrei să ai o experiență normală de dating, iar chiar și pentru prietenii mei care nu sunt persoane publice este dificil. Unde mergi? Cum începi o conversație? Mai există și problema confidențialității și a siguranței. Vrei să crezi că oamenii te vor proteja și nu vor suna la TMZ sau nu vor posta pe Deuxmoi, dar nu știi niciodată”, a spus ea.

Citește și: Victor Cornea a surprins-o din nou pe Andreea Bălan, după cererea în căsătorie din avion. Ce i-a mărturisit tenismenul

În ceea ce privește lipsa detaliilor despre relația lor pe rețelele sociale, Hadid a explicat: „pur și simplu nu face parte din relația noastră să împărtășim aceste lucruri, indiferent de motiv.”

Urmărește-ne pe Google News