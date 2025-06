Mama lui Dorian Popa, primele declaraţii după ce artistul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Andreea. Cum a reacţionat Babs la auzirea veştii

Dorian Popa a făcut un pas important în viața sa personală: și-a cerut iubita în căsătorie. Această veste a fost primită cu multă emoție și entuziasm de familia artistului, iar mama lui Dorian, cunoscută ca Mamișor, a vorbit deschis despre relația fiului ei cu Andreea, dar și despre planurile de viitor ale acestora. O altă reacţie a venit şi din partea fostei partenere a artistului, Claudia Iosif, cunoscută drept Babs.

Mamișor, primele declaraţii despre logodna lui Dorian Popa cu Andreea

În ciuda faptului că nu a fost la curent cu planurile de logodnă ale fiului său, Dorian Popa, Mamișor s-a arătat extrem de fericită și încântată de relația acestuia cu Andreea.

„Da, este o noutate și pentru mine, că n-am văzut ce-au făcut ei în ultimul timp. Ne vedem mai rar, ei sunt foarte ocupați. Eu, punctul de vedere, mi l-am spus demult: sunt foarte încântată de relație. Soacră, oricum, mă consider și pentru Andreea, soacră în sensul drăgălaș al cuvântului, nu în sens peiorativ”, a declarat mama lui Dorian Popa pentru spynews.ro, subliniind că o consideră pe Andreea o „soacră” în adevăratul sens al cuvântului.

Mama artistului a adăugat că este în culmea fericirii pentru cei doi tineri și își dorește ca relația lor să fie una de lungă durată. De asemenea, Mamișor a menționat că întreaga familie se pregătește pentru o reuniune specială, iar duminica viitoare, fratele lui Dorian Popa va veni din Germania cu familia, pentru a sărbători împreună momentul.

„Sunt foarte încântată, să dea Dumnezeu să le meargă bine. Acum sunt în pregătiri, duminică vine și fratele lui din Germania cu familia. Vom fi cu familia lărgită de această dată, chiar sunt o soacră fericită. Vom sărbători la mare!”, a mai spus Mamișor, exprimându-și bucuria și dorința ca întreaga familie să participe la acest moment emoționant.

Ce a spus Mamişor despre inelul de logodnă

Fiind întrebată dacă Dorian Popa i-a cerut vreun sfat în legătură cu alegerea inelului de logodnă, Mamișor a spus că fiul ei este suficient de matur pentru a lua astfel de decizii singur.

„Dorian e un bărbat de 37 de ani. Pe lângă aceasta, este Leu. Crezi că ar mai apela la sfaturile mamei? Nu. Dorian e un tip suficient de deștept, modern, suficient de „de toate”, ca să știe ce să aleagă”, a mai spus Mamișor pentru sursa menţionată anterior, cu o notă de amuzament, subliniind că știa deja de aproape un an că urmează să fie cerută în căsătorie.

Mamișor a continuat să menționeze că, deși nu a fost implicată în alegerea inelului, este extrem de fericită pentru acest pas important pe care Dorian l-a făcut. De asemenea, ea a menționat că Andreea, iubita lui Dorian, este încă studentă la Medicină și că nunta va mai întârzia puțin, deoarece tânăra își dorește să termine facultatea înainte de a se gândi la căsătorie.

Când au de gând să facă nunta

Mamișor a subliniat că, deși logodna este un pas important, nunta va mai aștepta puțin.

„Andreea e încă studentă, își dorește să termine facultatea. Mai durează puțin (n.r. până la nuntă). În era progresistă nu mai contează un act, ci buna înțelegere, ceea ce, pe vremea noastră, nu era valabil. Erai atacat dacă trăiai în cuplu fără certificat de căsătorie”, a explicat Mamișor, arătându-și susținerea pentru deciziile tinerei și exprimându-și speranța că cei doi vor fi fericiți împreună.

Care a fost reacţia lui Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa

După despărțirea de Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, artistul a început o nouă relație cu Andreea, o tânără discretă, dar care i-a cucerit inima. La câteva zile după ce a fost făcută publică cererea în căsătorie, Babs a oferit o primă reacție pentru Spynews.ro.

Fosta iubită a spus că nu mai există nicio legătură între ea și Dorian Popa și că nu ar fi corect să comenteze despre viața amoroasă a artistului.

„Ne-am despărțit de atâta timp, nu mai avem nicio treabă. Nu pot să-mi dau cu părerea despre viața omului sub nicio formă, nu e corect, nu e normal. Am rămas în relații ok, dar nu ne sunăm și nu ne vizităm. Am rămas cum e normal după o despărțire”, a spus Babs, adăugând că, dacă vestea logodnei este reală, nu are decât cuvinte frumoase pentru cei doi și i-a felicitat.

Cum vede Dorian Popa relația cu Andreea

Dorian Popa a preferat să fie discret în declarațiile sale despre noua relație, dar a început să își expună iubita în mediul online. Cei doi au fost împreună în mai multe vacanțe și s-au afișat la evenimente private, iar familia deja o consideră pe Andreea „nora perfectă”.

„Relația noastră este foarte închegată și nu are nevoie de astfel de escapade să se închege. Am fost și în Dubai de două ori în ultimele luni, tot așa cu treabă și în vacanță și suntem obișnuiți să ne mai deconectăm și noi, ea de la practica în spital și eu de la munca”, a spus Dorian Popa pentru Știrile Antena Stars, evidențiind evoluția frumoasă a relației lor.

Cu toate că nunta nu va avea loc imediat, cererea în căsătorie este un semn clar al angajamentului serios al lui Dorian Popa față de Andreea. Familia și apropiații lor sunt încântați de această poveste de iubire, iar Mamișor, ca o soacră fericită, așteaptă cu emoție momentul în care cei doi vor sărbători nunta.

