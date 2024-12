Victor Cornea a surprins-o din nou pe Andreea Bălan, după cererea în căsătorie din avion. Ce i-a mărturisit tenismenul

Victor Cornea a cerut-o de soție pe Andreea Bălan în timp ce zburau alături de familia lor, dar și de alte vedete, spre Laponia. În timp ce se aflau la înălțime, tenismenul și-a pus planul în aplicare și i-a pus iubitei sale marea întrebare, oferindu-i și un inel de logodnă superb. Acum, la o săptămână de la eveniment, sportivul a surprins-o din nou pe artistă.

Victor Cornea a surprins-o din nou pe Andreea Bălan

În urmă cu o săptămână și jumătate, Victor Cornea îi oferea inelul de logodnă Andreei Bălan în fața unui avion plin de oameni. Jucătorul de tenis a povestit acum de ce a ales să o ceară de soție în acest mod și i-a mărturisit acesteia că își dorea de mai mult timp să facă pasul cel mare.

„Am avut foarte multe gânduri cum, când, de mai multe luni deja voiam, și m-am gândit că cel mai frumos ar fi să te cer prin turnee când vii cu mine, să te aștept în Australia, sau într-un loc din ăsta mai exotic, mi-am dat seama că e mai bine să fim toată familia și cred că asta a fost factorul decisiv. Am vrut să fie familia alături de noi și acest moment mi s-a părut cel mai oportun”, a zis Victor Cornea, luând-o prin surprindere pe Andreea Bălan.

Artistei nu i-a venit să creadă că iubitul ei își dorea de mai mult timp să o ceară de soție.

„Eu nu mă așteptam, credeam că se va întâmpla această cerere peste câțiva ani, eram convinsă și suntem convinși că vom petrece tot restul vieții împreună și de aceea chiar aveam răbdare, nu conta pentru mine atât de mult pentru că știam că vom fi împreună”, a dezvăluit Andreea Bălan.

Victor Cornea a povestit că a testat-o tot anul pe Andreea Bălan, de aceea a scris de câteva ori pe ecusoanele de la turnee „soție”.

„Era cea mai mândră femeie din lume, așa mergea cu „wife”. Mai avea puțin și scoteai badge-ul: wife, wife”, a povestit Victor Cornea într-un vlog de-al Andreei Bălan.

Andreea l-a întrebat de ce a pus întrebarea atât de devreme, ținând cont că au o relație de un an și jumătate.

„Am vrut și mai devreme și am vrut să organizez tot, cu mesaj, tort, șampanie, flori”, a subliniat el.

Cum a organizat sportivul cererea în căsătorie

Victor Cornea a cerut ajutorul companiei de turism cu care au zburat în Laponia pentru a se asigura că totul merge conform planului. Astfel, după o săptămână de telefoane și organizări, a venit și ziua cea mare. Acesta a precizat că a ascuns inelul sub scaun, cu vreo 10 minute înainte, când Andreea Bălan nu era atentă.

„Le-am zis la copii, vedeți că urmează o surpriză mare, copiii erau nerăbdători. (…) Am fost copleșit de emoții, te-am ținut în brațe cu vreo 15 secunde înainte că deja plângeam, nu mai puteam. Am fost la stewardesă să dea mesaje că urmează turbulențe, să se așeze toată lumea și i-am zis lui buni, „atenție acuma”. Buni zice, „la ce? La turbulențe să fiu atentă?”. Zic nu, nu, fi atentă. Și am scris mesajul cu câteva zile înainte”, a mai povestit tenismenul.

Acesta a ales să îi cumpere Andreei Bălan un inel mai mare, pe care să îl poată modifica mai apoi, pe măsura degetului ei.

