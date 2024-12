Cătălin Cazacu, dezvăluiri despre noua iubită. „Atât mi-am dorit de la viață! Sunt bucuros cu ce mi se întâmplă!”

Cătălin Cazacu a recunoscut că este într-o relație și se declară fericit alături de femeia a care îi este alături. Deși nu a dorit să îi dezvăluie identitatea și preferă să păstreze discreția cu privire la viața personală, Cazacu a mărturisit iubita lui are toate calitățile pe care el le căuta într-o parteneră.

Cătălin Cazacu, primele declarații despre noua iubită

Cătălin Cazacu a recunoscut la Antena Stars că are o nouă relație și că este fericit pe plan sentimental.

”Cine a zis că nu am? (n.r. iubită). Atât mi-am dorit de la viață ca în orice situație sunt să pot să fiu liber sau să pot să aibă încredere în mine dacă există cineva lângă mine. Îmi fug ochișorii pentru că eu am fost un băiat singur o mare parte din timp, am 40 de ani, nu am fost căsătorit niciodată. E normal să îmi fugă ochii.

Am găsit persoana care să mă înțeleagă. Râdem, glumim, chiar sunt bucuros cu ce mi se întâmplă în viață”, a declarat Cătălin Cazacu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

În urmă cu câteva săptămâni, în cadrul podcastului moderat de Jorge, a vorbit despre cum vede el femeia perfectă și ce caută într-o relație. Cazacu spune că trebuie să se poată baza pe partenera lui și să se poată sfătui cu ea.

”Chiar cred că există (n.r. femeia perfectă pentru el). (…) Îmi place să știu că am cu cine să plec la drum, îmi place să am o persoană pe care mă pot baza, îmi place să știu că am cu cine să mă sfătuiesc și nu vreau niciodată o persoană care să fie subordonată. Da, vreau o femeie cu personalitate” – a declarat Cătălin Cazacu.

Cătălin Cazacu spune că nu și-a găsit liniștea în relația cu Ramona Olaru

Cătălin Cazacu s-a despărțit de fosta iubită, Ramona Olaru, în 2022, după doi ani de relație. Cei doi se logodiseră, dar povestea lor de iubire nu a avut un final fericit.

În podcastul lui Cătălin Măruță, Cazacu a vorbit deschis despre despărțirea de Ramona, după ce au apărut multe zvonuri cum să separarea lor s-ar fi produs din cauza infidelităților lui.

„Eu am crezut, poate greșit, că e momentul să fac altceva cu viața mea. Dar mereu când se întâmplă ceva forțat – Eu vreau să fac chestia asta! – nu va ieși. Eu am cerut-o de soție, ce minte aveam și eu atunci, iar ea a zis Da. Ulterior, nu s-a mai ajuns acolo. Cred că amândoi ne bucurăm că nu s-a mai ajuns acolo, că cine știe câți ani ajungeam să ne chinuim unul pe altul. Eu cred că o relație trebuie să-ți aducă liniște”– i-a povestit Cazacu lui Măruță.

