Lavinia Pîrva a văzut momentul în care Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. „Extrem de emoționant!” Cum i-a surprins pe cei doi

Lavinia Pîrva s-a aflat în același avion cu Andreea Bălan și Victor Cornea când sportivul i-a cerut mâna artistei. Cu toții se aflau în drum spre Laponia, iar momentul logodnei Andreei a impresionat-o pe soția lui Ștefan Bănică.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit în avion

Andreea Bălan (40 de ani) și Victor Cornea (30 de ani) s-au logodit în avion, în timpul zborului spre Laponia. Cei doi se aflau la drum cu fetele artistei, Ella și Clara, dar și cu mama ei. Victor Cornea a surprins-o pe Andreea în cel mai plăcut mod când a îngenuncheat în fața scaunului ei, cu un inel cu diamant în mână și i-a pus marea întrebare.

Momentul a fot cu totul special, iar Victor a pregătit totul cu multă atenție, rugând-o mai întâi pe însoțitoarea de bord să anunțe că urmează ceva foarte important pentru Andreea, înainte ca sportivul să pună mult așteptata întrebare.

„În acest decor magic către Laponia, Moș Crăciun mi-a lăsat o scrisoare pentru o persoană prezentă la bordul acestei aeronave. Dragă Andreea, de-a lungul anilor ai fost o persoană minunată și un dar pentru noi toți cei din jur. Totuși, cel mai frumos dar pe care l-ai oferit a fost iubirea pentru Victor. Astăzi, el are o întrebare foarte specială pentru tine”, a spus însoțitoarea de bord la microfon.

„Am spus DA! Cel mai frumos și hotărât DA din viața mea. Zborul spre Laponia a fost cel mai frumos zbor din viața mea, cu cele mai frumoase emoții și cea mai pură iubire. Victor, ești îngerul meu păzitor. Da, vreau să fiu soția ta pentru totdeauna! Te iubesc infinit!”, a povestit Andreea Bălan pe Instagram.

Lavinia Pîrva, impresionată de momentul logodnei Andreei Bălan

Lavinia Pîrva se afla și ea în avionul în care frumosul cuplu s-a logodit și a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a mărturisit că a emoționat-o întregul moment.

„Am trăit un moment extrem de emoționant alături de niște oameni absolut minunați, moment despre care nu am bănuit nimic, iar pentru asta te felicit @victorcornea. Ai reușit să emoționezi un avion întreg. Sunt fericită pentru voi! Casă de piatră. Un moment magic!”, este mesajul transmis de cântăreață pe rețelele de socializare.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu cu jucătorul de tenis Victor Cornea sunt împreună de mai bine de un an și jumătate. Sportivul are și el un băiat, Luca (11 ani), dintr-o fostă relație și a anunțat-o pe Andreea despre acest lucru chiar de la prima lor întâlnire.

„Victor la prima întâlnire mi-a spus: ‘Eu am un băiețel’. A contat foarte mult. Eu am vrut să mă întâlnesc cu el după o perioadă în care am vorbit doar la telefon pentru că mi s-a părut un bărbat deștept, în primul rând. Dar până nu mi-a spus că are un băiețel eu nu am văzut mai departe. Mi-a spus de la prima întâlnire, după jumătate de oră. A fost wow, mi s-a luminat fața efectiv. Era mândru că are un băiețel și bănuia că, eu având doi copii, nu o să fie nicio problemă”, a mai povestit cântăreața, pe YouTube.

