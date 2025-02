De ce nu a vrut Keo să participe la „Te cunosc de undeva” când era Andreea Bălan în juriu: „O fațetă de-a mea pe care publicul nu o cunoaște”

Keo a fost mereu discret în ceea ce privește viața sa personală și profesională, dar recent a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre decizia de a accepta participarea la show-ul „Te cunosc de undeva” abia acum. De ce s-a temut sa participe în perioada în care Andreea Bălan, fosta sa iubită, făcea parte din juriu?

De ce a refuzat Keo să participe la emisiune cât timp Andreea Bălan era în juriu

În cel de-al 21-lea sezon al show-ului, Keo face echipă cu Alexandra Ungureanu, o artistă cu care are o lungă relație de prietenie și colaborare. Dar cum a ajuns să facă această alegere și de ce a refuzat participarea în trecut?

Keo a recunoscut că a fost nevoie de multă convingere din partea producției pentru a accepta să intre în competiție. Întrebat de ce a refuzat până acum, artistul a declarat că nu era pregătit pentru o astfel de provocare.

„Am fost convins de producție! Emilia a venit cu niște argumente foarte tari și recunosc că, dacă până acum nu-mi dorisem să vin în acest spectacol, acum că sunt aici îmi dau seama că dacă aș fi zis nu, aș fi ratat o chestie senzațională”, a explicat Keo pentru click.ro.

Cu toate acestea, artistul a evitat să spună direct dacă fosta sa relație cu Andreea Bălan a avut un impact major asupra deciziei sale de a refuza participarea la „Te cunosc de undeva” în trecut. Cert este că acum, în lipsa acesteia din juriu, a găsit curajul de a accepta provocarea.

Cum a ajuns să facă echipă cu Alexandra Ungureanu

Keo și Alexandra Ungureanu au o lungă istorie muzicală împreună, iar atunci când i s-a propus să participe la show, Keo a știut imediat cu cine și-ar dori să facă echipă.

„Noi ne știm de mult și suntem buni prieteni de foarte mult timp. Avem și foarte multe colaborări împreună, am făcut mai multe piese împreună, eu i-am scris de altfel Alexandrei foarte multe piese. Povestea a fost că producția mi-a propus mie primul și m-a întrebat cu cine aș vrea să fiu în echipă și am zis: „cu Alexandra”. Și Alexandra a fost de acord, nu a avut încotro că altfel ieșea cu supărare”, a glumit artistul potrivit sursei menţionate anterior.

„O fațetă de-a mea pe care publicul nu o cunoaște”

Dacă inițial a fost reticent la ideea de a se implica în show, acum Keo este entuziasmat de această experiență și consideră că a făcut alegerea potrivită.

„Nu era în mintea mea că mă voi îmbrăca în femeie. Dar mi-a zis: „sună pe alți concurenți care au fost și întreabă cum s-au simțit. Sună-l pe Connect-R, pe Ristei, ca să vezi dacă cineva o să-ți spună ceva negativ legat de acest show”. Și, recunosc că, dacă nu aș fi acceptat, aș fi fost un mare prost. Acum îmi dau seama că e ceva bestial!”, a declarat Keo.

Artistul vede participarea la emisiune ca pe o oportunitate de a se redescoperi și de a arăta publicului o latură a sa necunoscută până acum.

„Până la urmă, este vorba despre a arăta o fațetă de-a mea pe care publicul nu o cunoaște încă”, a mai spus Keo.

Motivul pentru care nu participă alături de Misty

Mulți s-ar fi așteptat ca Keo să facă echipă cu iubita sa, Misty, în cadrul acestui show. Însă artistul a explicat că a fost imposibil din cauza responsabilităților familiale.

„Pentru că nu aveam cu cine s-o lăsăm pe cea mică, dar, sincer, mi-ar fi făcut mare plăcere să fie și ea aici”, a explicat Keo.

Fiica lui Keo și a lui Misty are deja o înclinație spre muzică, dar părinții o lasă să își urmeze propriul drum. „Este bine, este acasă cu mami. Îi place foarte mult să cânte, ne moștenește din punctul acesta de vedere, dar încă nu am forțat-o. Are 7 anișori și vrem să își dea drumul singurică. De la 2-3 ani cântă prin casă, dintre piesele mele îi place „Azi vii, mâine pleci””, a povestit artistul.

Chiar dacă inițial a fost reticent, Keo s-a adaptat repede la ritmul competiției și se bucură acum de experiența inedită. Cu sprijinul Alexandrei Ungureanu și o atitudine deschisă către provocări, artistul își propune să își surprindă fanii și să se redescopere în lumina reflectoarelor.

