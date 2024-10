Cum s-au cunoscut Andreea Bălan și Victor Cornea: „Eram în perioada mea adolescentină”. Prima lor întâlnire a ținut 12 ore

Relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea a evoluat rapid, iar în prezent, cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Artista a dezvăluit cum a început povestea romantică dintre ei, cum şi-au dat seama că sunt suflete pereche, dar şi care sunt detaliile primei lor întâlniri care a durat nu mai puțin de 12 ore.

Cum s-au cunoscut Andreea Bălan și Victor Cornea

Potrivit declaraţiilor oferite de Andreea Bălan, se pare că relaţia cu Victor Cornea a început cu un simplu mesaj pe Instagram, dar nu unul oarecare. În cadrul unui podcast recent, artista a povestit cum sportivul a abordat-o într-un mod complet diferit față de alți bărbați.

„Mi-a scris pe Instagram la un filmuleț despre spiritualitate, de aceea mi-a atras atenția. Poate îmi mai scriu și alții, dar faptul că el mi-a scris la un filmuleț despre spiritualitate mi-a dat de înțeles că este diferit și că vorbim aceeași limbă”, a dezvăluit artista, potrivit VIVA!.

Această conexiune profundă pe tema spiritualității a fost elementul care a declanșat o conversație între cei doi.

Andreea Bălan nu știa cine este Victor Cornea, însă după ce a intrat pe profilul său și a descoperit că este un sportiv de performanță, lucrurile au început să capete contur.

„Am văzut că este sportiv de performanță și aici m-a cucerit. Pentru că un sportiv de performanță este foarte disciplinat, ambițios, muncitor, astea fiind niște criterii pe care mi le doresc la un bărbat. Și am început să vorbim. El m-a văzut în perioada mea adolescentină, cu șase luni înainte eu eram prin cluburi. I-a plăcut foarte mult de mine. El era într-o competiție majoră și mă suna zilnic, a contat foarte mult. Prima noastră întâlnire a durat 12 ore. A avut o zi pauză, s-a urcat în avion și a venit să mă vadă. Am plecat îndrăgostită”, a povestit Andreea Bălan în podcastul lui Bursucu. Astfel, o simplă conversație pe Instagram s-a transformat rapid într-o poveste de dragoste intensă.

Cum s-a desfăşurat prima întâlnire dintre Andreea Bălan şi Victor Cornea

După câteva zile în care au vorbit la distanță, Andreea Bălan și Victor Cornea au decis să se întâlnească față în față. Sportivul, aflat în plină competiție, și-a făcut timp să ia un avion și să vină în România pentru a o vedea pe Andreea. Prima lor întâlnire a durat nu mai puțin de 12 ore, timp în care cei doi și-au dat seama că sunt suflete pereche.

„Când ne-am întâlnit, la prima întâlnire, aveam impresia că îl cunosc din altă viață. Era atât de familiar totul și eram atât de compatibili de la prima întâlnire. Noi semănăm și fizic. Este cea mai liniștită relație pe care am avut-o vreodată”, a povestit Andreea Bălan, potrivit sursei menţionate anterior. Relația lor a evoluat natural, fără tensiuni sau certuri, lucru rar întâlnit în experiențele amoroase anterioare ale vedetei.

Ce părere are Andreea Bălan de diferenţa de vârstă dintre ea şi Victor Cernea

Andreea Bălan și Victor Cornea au o diferență de vârstă de nouă ani, însă acest lucru nu pare să fie deloc un obstacol în relația lor. Dimpotrivă, cântăreața consideră că această diferență îi apropie și mai mult.

„Nu îmi e frică de diferența de vârstă dintre noi. Pentru că suntem amândoi treziți spiritual și ne iubim dincolo de corpuri. Eu cred că sunt cu el din alte timpuri”, a mărturisit artista, subliniind cât de profundă este conexiunea lor.

Deși multe cupluri s-ar teme de impactul pe care o astfel de diferență ar putea să-l aibă asupra viitorului relației, Andreea Bălan a mărturisit că este încrezătoare că dragostea lor este dincolo de astfel de aspecte materiale. Aceasta crede că toate experiențele din trecut au fost necesare pentru a ajunge la maturitatea emoțională de care are nevoie în relația cu Victor Cornea.

Un alt aspect care face relația Andreei Bălan cu Victor Cornea atât de specială este lipsa totală a certurilor sau a conflictelor. În mod ironic, artista a dezvăluit că se aștepta să apară tensiuni, având în vedere experiențele din relațiile sale anterioare.

„Eram de câteva luni împreună și mă întrebam când urmează să ne certăm, pentru că atât de mult trăisem în toxicitate. Aici totul e atât de calm și de liniștit încât mi se părea ireal de bine. Până în clipa de față, noi nu am avut nicio discuție”, a mai spus artista.

Relația lor nu se rezumă doar la cei doi, ci și la copiii pe care îi au din relațiile anterioare. Victor se înțelege de minune cu Ella și Clara, fetițele Andreei din căsnicia cu George Burcea. La rândul său, Victor are un băiat pe nume Luca, cu care Andreea are o relație bună.

Deși nu și-au oficializat încă relația printr-o căsătorie, cei doi se consideră deja o familie și nu simt presiunea de a face acest pas prea curând, declarând că nu un act îi leagă.

