Andreea Bălan, gânduri la șase ani de când a suferit un stop cardio-respirator: „M-a schimbat în totalitate”. Ce complicație extrem de rară a suferit la a doua naștere

Andreea Bălan a scris câteva rânduri emoționante la șase ani de când a primit o a doua șansă la viață. Pe 4 martie 2019, cântăreața a suferit un stop cardio-respirator în timpul nașterii prin cezariană a celei de-a doua fetițe, Clara Maria.

Complicația rară din cauza căreia Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul celei de-a doua nașteri

Andreea Bălan (40 de ani) a făcut o incursiune în trecut, cu ocazia aniversării de 6 ani a fiicei mici, Clara Maria. În ziua în care a născut al doilea copil, 4 martie 2019, cântăreața a fost la un pas de moarte.

Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul celei de-a doua operații de cezariană. Artista a făcut o complicație extrem de rară numită embolie amniotică.

Embolia amniotică este o complicație rară și gravă a sarcinii, prin care lichidul amniotic pătrunde în sângele mamei.

„Pe 4 martie acum șase ani a venit pe lume îngerașul meu Clara, fetiță mea mică, frumoasă, drăgălașă și năzdrăvană. 4 martie a fost ziua în care am dat viață și totodată ziua în care am revenit la viață, având parte de clipe grele care m-au marcat pentru totdeauna”, a scris Andreea Bălan în mediul online.

„O inimă s-a oprit pentru câteva secunde și alta a început să bată.”

Cântăreața și-a continuat mesajul îndreptându-și atenția către relația specială pe care o are cu mezina și către lecțiile pe care le-a învățat datorită acesteia din urmă.

„O inimă s-a oprit pentru câteva secunde și alta a început să bată, dar Dumnezeu a pornit și cealaltă inimă, ca cei doi îngerași, Ella și Clara, să aibă o mamă. Conexiunea pe care o am cu Clara este dincolo de această lume și cred că ea a venit pentru a mă schimba și pentru a mă învăța să iubesc necondiționat și să trec peste orice obstacol”, continuă mesajul solistei.

În ciuda greutăților prin care a trecut și a faptului că nu va mai putea rămâne însărcinată niciodată, Andreea Bălan este recunoscătoare și se simte binecuvântată.

„Sunt recunoscătoare pentru tot, deoarece ceea ce s-a întâmplat m-a schimbat în totalitate, iar azi sunt mai înțeleaptă și fericită cu familia mea și, mai ales, conectată cu mine și cu fetițele mele. Cei șase ani împreună cu Clara și cu Ella au fost o binecuvântare și tot ceea ce îmi doresc este ca ele să fie sănătoase și fericite. La mulți ani, îngerașul meu bun!”, a încheiat fosta jurată de la „Te cunosc de undeva!”.

Andreea Bălan nu mai poate rămâne însărcinată

Andreea Bălan are doi copii, două fiice, Ella Maya (8 ani) și Clara Maria (6 ani), din fosta relație de patru ani și jumătate cu actorul George Burcea (37 de ani). În prezent, cântăreața formează un cuplu cu tenismenul Victor Cornea (31 de ani). La rândul lui, sportivul are un fiu, Luca (11 ani), dintr-o relație anterioară.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit în decembrie 2024 și nu-și doresc copii împreună.

„Eu și Victor avem trei copii. Nu pot să spun de băiețelul lui că este copilul meu. Este crescut foarte frumos de mama lui, Irina. Este un băiețel foarte educat și bine crescut, dar atâta timp cât are și el un băiețel, noi am închis acest capitol. Nu-și dorește (n.r. copil). De la început, de la prima întâlnire mi-a spus că el are un băiețel, că are 30 de ani, este în plină ascensiune și că nu ar putea, cel puțin în următorii șase, șapte ani. Ei se retrag pe la 38-40 de ani. Nu te mai ține corpul. (…)

Eu am suferit un stop cardiac la nașterea Clarei și după aceea au mai fost trei operații pentru că nu mă vindecam și trebuiau să intre și să curețe. De atunci eu nu mai pot să fac copii”, a mărturisit Andreea Bălan.

