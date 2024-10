Ce relație are Andreea Bălan cu mama băiatului lui Victor Cornea. Cum descrie cântăreața întâlnirile cu Irina, fosta parteneră de viață a iubitului ei

Andreea Bălan formează de mai bine de un an și jumătate un cuplu cu jucătorul de tenis Victor Cornea. Atât solista, cât și sportivul au copii din fostele relații. Cântăreața are două fiice, Ella și Clara, din fostul mariaj cu actorul George Burcea. La rândul lui, tenismenul are un băiat, Luca, din fosta relație cu o femeie pe nume Irina. Într-un interviu recent, artista a spus cum arată întâlnirile dintre ea și fosta parteneră de viață a iubitului ei.

Andreea Bălan are numai cuvinte de laudă despre mama băiatului lui Victor Cornea

Andreea Bălan (40 de ani) se pregătește intens pentru cel mai mare concert din cariera ei muzicală. Invitată în emisiunea „La Măruță” pentru a-și promova evenimentul și noile lansări, cântăreața a oferit și câteva detalii despre viața personală. În emisiune a fost însoțită de cele două fetițe, Ella și Clara, și a vorbit puțin despre fiul iubitului ei, Luca.

„(n.red. – Victor) are un băiețel, Luca, care are 11 ani. Nu este băiețelul meu. Este educat foarte frumos de mama lui, Irina, și suntem o familie mare. Când ne întâlnim toți e foarte frumos”, a spus Andreea Bălan, în emisiunea „La Măruță”.

De ce nu mai vor Andreea Bălan și Victor Cornea copii

Încă de când s-au cunoscut, Andreea Bălan și Victor Cornea au decis că nu-și mai doresc copii. Artista nici nu mai poate avea copii pe cale naturală după embolia amniotică suferită în timpul celei de-a doua nașteri prin cezariană. În trecut însă, Andreea era deschisă către ideea de adopție sau de a apela la o mamă-surogat.

„Am stabilit că nu mai facem copii. El are deja un băiețel de 11 ani, eu am două fetițe. El mai are 10 ani cel puțin în care o să fie pe drumuri, plecat. Și atunci un copil nu își are rostul. Și nici eu nu îmi mai doresc. E greu să crești doi copii, nu e ușor. Costuri și așa. (…) Băiețelul lui, Luca, vine des la noi”, a spus artista într-un interviu.

Ce este embolia amniotică, complicația suferită de Andreea Bălan în timpul celei de-a doua nașteri

Pe 4 martie 2019, în timpul operației de cezariană, Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator. Fosta jurată de la „Te cunosc de undeva” a fost resuscitată de medici și a petrecut câteva ore în comă. Ulterior s-a aflat că a suferit o complicație extrem de gravă și rară, numită embolie amniotică.

Embolia amniotică apare când lichidul amniotic ce înconjoară bebelușul intră în sângele mamei. În prezent, artista este refăcută complet, însă nu va mai putea rămâne însărcinată.

