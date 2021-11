Bianca Drăgușanu își face o nouă intervenție estetică. Ce o nemulțumește la aspectul fizic

Bianca Drăgușanu (39 de ani) își face o nouă intervenție estetică. Blonda a povestit în mediul online că are de gând să facă o vizită la cabinetul medicului estetician pentru a-și face câteva modificări la nivelul feței. Bianca spune că-și va schimba forma buzelor, deși până acum s-a simțit foarte bine cu aspectul lor.

Procedura de modificare a formei buzelor presupune o incizie pentru a scoate substanța pe care o are deja în buze, iar apoi, remodelarea acestora.

În momentul de față vreau să vă mărturisesc că acum câțiva ani, vreo 12, mi-am injectat o substanță, bio-alcamid și mă deranjează, se vede inestetic, am de gând să facem o incizie, să topim toată substanța și să dăm o formă nouă a buzelor”, a spus Bianca Drăgușanu, pe InstaStory.

„Vreau să vă spun că spre sfârșitul săptămânii mi-am programat o vizită la Cluj la doctorița mea pentru că am de gând să-mi schimb forma buzelor. Vreau să fac acest lucru 100% chiar dacă până acum eram mulțumită pentru că mie așa îmi place și cred că îmi stă bine.

Bianca nu a avut mereu o siluetă de invidiat. Celebra blondină a fost supraponderală în urmă cu mulți ani, dar a reușit să scape de problema kilogramelor nedorite și acum se menține într-o formă de zile mari.

Secretul menținerii siluetei este evitarea anumitor alimente nocive unui trup zvelt și frumos conturat.

„Am trecut și prin diete, am trecut și prin faza când mâncam o cireașă sau o roșie pe zi, acum dacă nu mănânc nu pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit, nu pot să fac sală, nu pot să fac sport. Nu am de unde să-mi iau energia dacă nu mănânc, mi se pare esențial să mănânci cât să trăiești, dar am perioade când plec în vacanțe unde mănânc că îmi place să mănânc”, a dezvăluit Bianca, acum câteva luni, în podcast-ul lui Damian Drăghici.