Bianca Drăgușanu nu mai are voie să se suie la volan. Ce greșeală a făcut în trafic

Bianca Drăgușanu a răsmas fără carnetul de conducere. Totul s-a întâmplat marți dimineață, când Bianca a fost surprinsă de oamenii legii depășind o coloană de mașini, în București. Bianca a fost oprită de polițiști în zona Strada Grigore Moisil – Bulevardul Lacul Tei, după ce a intrat pe sensul opus încercând să depășească o coloană de autoturisme care erau oprite la semafor.

Bianca Drăgușanu a rămas, astfel, fără carnet de conducere pentru 30 de zile și a primit o amendă în valoare de 580 de lei, potrivit stiripesurse.ro.

Bianca, declarații scandaloase la adresa persoanelor cu studii superioare

Acum două săptămâni, Bianca Drăgușanu a făcut o declarație controversată legată de oamenii care au terminat o facultate. Vedeta a spus că ea, deși nu a terminat facultatea, se descurcă foarte bine în viață.

„Am venit în București pentru a-mi urma visul. Nu am terminat facultatea, am făcut doi ani și jumătate la ASE, în Petroșani, după care am abandonat, după care am început alte cursuri la o școală de televiziune. Și acolo m-am pierdut pe drum. Și mi-am dat seama că adevărata școală care m-a ajutat pe mine să reușesc este școala vieții. Eu am prietene și cunoștințe cu două-trei facultăți și sunt vânzătoare și se plimbă cu metroul. Eu nu am reușit să termin facultatea, dar am tot ce-mi trebuie. Nu pot să spun că am sau n-am regrete că n-am terminat facultatea. Cred că mi-aș fi dorit foarte tare să devin medic dacă aveam capacitatea și resursele financiare la momentul potrivit, cu siguranță terminam Facultatea de Medicină și aș fi fost unul dintre cei mai buni medici esteticieni”, a precizat Bianca Drăgușanu, în podcastul lui Damian Drăghici.

Foto – Facebook