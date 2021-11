Fata cea mare a lui Alec Baldwin, criticată că s-a costumat în zombie de Halloween: „Salutări mamei, tu încă ai una!”

Ireland Baldwin (25 de ani), fata actorului Alec Baldwin din fosta căsnicie cu actrița Kim Basinger, a fost aspru criticată de internauți după ce a postat câteva fotografii în care apare plină de sânge pe față, fiind costumată cu ocazia Halloween-ului. Ireland s-a fotografiat împreună cu iubitul ei, muzicianul RAC, ei alegând să se costumeze în zombies, plini de sânge în zona capului.

Fanii s-au revoltat spunând că Ireland nu ar fi trebuit să sărbătorească Halloween-ul anul acesta, având în vedere tragedia petrecută la jumătatea lunii octombrie când tatăl ei, Alec Baldwin a împușcat mortal o persoană și a rănit o alta, în timpul unor filmări.

Amintim că pe 21 octombrie, în timpul filmărilor pentru westernul “Ranch”, Alec Baldwin a împușcat-o, accidental, pe directoarea de imagine Halyna Hutchins și l-a rănit și pe regizorul filmului, Joel Souza. Tragedia s-a produs pentru că, din motive încă neelucidate, lui Baldwind i s-a dat o armă cu gloanțe reale, în locul uneia cu gloanețe oarbe, așa cum era normal. În urma incientului, directoarea de imagine și-a pierdut viața.

“Alec Baldwin repeta scena în care trebuia să îndrepte pistolul direct către cameră. Am auzit un șuierat ca de bici. Și apoi un zgomot tunător. Am văzut-o pe Halyna Hutchins, directorul nostru de fotografie, punându-și mâinile peste stomac, face un pas înapoi și cade la pământ. Abia atunci mi-am dat seama că și eu sângeram la umărul drept”, a povestit, la scurt timp după nenorocire, regizorul Souza, care s-a ales cu o rană în zona umărului.

Acum, fata actorului a fost apostrofată de internauții furioși pe motiv că nu era momentul să posteze fotografii cu ea costumată într-o persoană decedată.

„Am stat acasă de Haloween anul acesta. Sunt reporteri și paparazzi peste tot pe stradă, gata să-mi invadeze intimitatea. Nu credeam că vom sărbători, dar am găsit niște costume vechi și sânge fals, am mâncat foarte bine, am băut tequila, am avut câțiva prieteni la noi, ne-am uitat la un film de groază. Cum a fost Halloween-ul vostru?” – a scris Ireland în descrierea fotografiilor.