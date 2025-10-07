Ben Lewis, actorul australian care a avut rolul principal în „Fantoma de la Operă” în West End-ul londonez, a încetat din viață luni, 6 octombrie, la vârsta de 46 de ani. Acesta a pierdut lupta cu cancerul intestinal, potrivit prietenului său, prezentatorul tv Todd Woodbridge.

Actorul Ben Lewis a murit la 46 de ani

Ben Lewis a fost diagnosticat cu cancer intestinal în februarie 2024. În urma lui a rămas soția sa, actrița australiană Melle Stewart.

„Astăzi l-am pierdut pe Ben Lewis, unul dintre cei mai dragi prieteni ai familiei mele, care a plecat mult prea tânăr, iar familia Teatrului Muzical Australian a pierdut și ea unul dintre cei mai mari actori! Ben a fost o vedetă pe scenă în rolul lui Phantom în „Love Never Dies” și în „Fantoma de la Operă” în West End… mai important, a fost unul dintre cei mai grozavi oameni, amuzant, grijuliu și un mentor minunat pentru toți oamenii cu care lucra… atâtea amintiri frumoase despre vacanțele împreună în Scoția, vizitele la vestiarele Teatrului Her Majesty’s din Londra, momentele petrecute la Wimbledon… și ultima noastră fotografie împreună la sfârșitul lunii iunie, acasă… transmitem dragostea noastră întregii familii în această seară”, a scris Todd Woodbridge pe pagina sa de Instagram, unde a deplâns trecerea în neființă a lui Ben Lewis.

Cine a fost Ben Lewis

Născut într-o familie de cântăreți de operă la Londra, pe 28 septembrie 1979, Ben Lewis a studiat canto la Royal College of Music din Londra și la Academia de Arte și Spectacol din Australia de Vest. La începutul anilor 2000, a apărut pe scenă în Sydney în producții precum „Urinetown”, „Priscilla, regina deșertului” și „A Little Night Music”.

În 2011, Lewis a jucat în producția australiană originală a piesei „Love Never Dies”, continuarea piesei lui Andrew Lloyd Webber, „Fantoma de la Operă”. În perioada 2017-2018, Lewis a jucat în „Fantoma de la Operă”, la Londra.

În 2012, Ben Lewis a primit premiul Judith Johnson pentru cel mai bun actor în rol principal într-un musical la Premiile de Teatru Sydney pentru interpretarea sa din „Love Never Dies”.

