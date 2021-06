În toamna anului 2020, între Lino Golden (23 de ani), Mario Fresh (22 de ani) și Alex Velea (37 de ani) s-a iscat un conflict. „Eu și Antonia am văzut în ei ambiție, talent și ne-am dorit ca acești copii să reușească. (…)

Le-am oferit exact ce-mi doream pentru mine în copilărie, sprijin, susținere. (…) Faima și succesul au, din păcate, puterea de a-ți influența caracterul”, mărturisea Alex Velea pe YouTube, în octombrie 2020.

În același videoclip, Alex a explicat că ruptura dintre ei s-a produs în momentul în care Mario și Lino și-au dorit ca Golden Boy Society, casa de discuri care îi aparține, să nu mai reprezinte alți artiști în afara lor și să investească în anumite proiecte în care el [Alex] nu credea.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Antonia, despre conflictul dintre Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea

„Mi-am dat seama că drumul nostru împreună nu mai poate continua. Nu cred în dragoste cu sila, în lucruri făcute cu forța. Contractual, ei încă au niște obligații față de mine, dar de azi înainte sunt liberi de contract”, a mai spus solistul, rupând contractele celor doi.

„Dacă ar fi să fac încă o dată treaba asta, aș face-o la fel. Recunosc, sunt puțin dezamăgit, dar asta e viața. Multă baftă!”, a mai spus artistul. Recent, invitată în studio-ul unui post de radio, Antonia (32 de ani) a vorbit pe marginea aceluiași subiect.

„Ce veche e treaba asta [conflictul]. Nu e nimic. A murit treaba. I-am susținut foarte mult. A fost o perioadă când am fost foarte dezamăgită. Am trecut peste. Am învățat să nu mă mai gândesc la asta. Ne-au arătat fețele lor, atât. Nimic mai mult. Nu prea am comentat pe treaba asta nici eu, nici Alex. Ei nu mai există pentru noi”, a spus artista, potrivit A1.

Citește și:

Aida Parascan aduce acuze medicului care i-a supravegheat sarcina pierdută

Se împacă Oana Roman și Marius Elisei? „Se poartă fix ca acum 8 ani când ne-am cunoscut”

Denisa Filcea, soția lui Flick, răspuns dur la acuzațiile Oanei Zăvoranu

În noiembrie 2020, invitați în platoul emisiunii TV La Măruță, Mario și iubita lui, Alexia Eram (20 de ani), fiica Andreei Esca (48 de ani), au acceptat provocarea lui Cătălin Măruță (43 de ani) de a răspunde mai multor întrebări. După fiecare răspuns, perechea putea alege să dezvăluie întrebarea sau să mănânce picat.

La întrebarea: „Care consideri că sunt trei cele mai mari defecte ale lui Alex Velea”, Mario a răspuns: „Perfecționist dus la extrem, leneș (la unele lucruri) și narcisist”. „Stă foarte mult în oglindă când se îmbracă, când este vorba de aranjatul părului. (…) Am stat cu el 3 ani în casă. Câteodată am întârziat la emisiuni, nu am mai intrat în direct.

Perfecționist când vine vorba de muzică, clipuri, tot ce facem. Nu ne lasă să trecem mai departe până nu e ok. Și leneș pentru că, spre exemplu, nu și-a luat permisul și a promis, de două ori a făcut școala. Ne înțelegem. Îl iubesc foarte mult”, a mai spus Mario atunci.

Foto: Instagram