Angelina Jolie a ajuns piele și os din cauza problemelor cu Brad Pitt. Cum arată actrița la 44 de kilograme

Angelina Jolie își șochează fanii cu fiecare apariție publică. Frumoasa actriță, în vârstă de 45 de ani, este din ce în ce mai slabă, iar în presa internațională au apărut deja zvonuri că Angelina s-ar infometa pentru că a ajuns să cântărească acum doar 44 de kilograme. La înălțimea de 1.69 m pe care o are, această greutate este cu mult sub limita normală. Se pare că vedeta a fost foarte stresată în ultima perioadă din cauza problemelor pe care le are cu Brad Pitt, legate de custodia celor șase copii pe care aceștia îi au – Shiloh, Zahara, Maddox, Pax, Vivienne și Knox.

Angelina Jolie este nemulțumită pentru că nu poate avea custodie deplină asupra copiilor și trebuie să stea cu ei în locurile unde alege Brad Pitt să trăiască, nu unde și-ar dori ea.

„Mi-ar plăcea să locuiesc în străinătate și vom face asta imediat ce copiii mei vor împlini 18 ani. Acum trebuie sa stau cu ei unde alege tatăl lor să trăiască”, a explicat Angelina, potrivit presei intenaționale.

Brad Pitt și Angelina Jolie au decis să pună capăt căsniciei de 12 ani în 2016. Angelina a fost cea care a depus actele de divorț, invocând diferențe ireconciliabile ca principal motiv pentru despărțirea de Brad Pitt și nemulțumiri legate de modul în care acesta se poartă cu copiii.

Foto – Profimedia

