Invitată în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar, Andreea Marin a vorbit, printre multe altele, și despre depresie. Din explicațiile jurnalistei, momentul depresiei pare să fi coincis cu finalul mariajului cu Ștefan Bănică Junior. Prezentatoarea TV și artistul au fost căsătoriți între anii 2006 și 2013. Împreună au o fiică, Ana Violeta Bănică, în vârstă de 14 ani.

Anterior, jurnalista a fost căsătorită cu directorul de marketing Cristian Gheorghiță, iar, după divorțul de Ștefan, s-a căsătorit cu omul de afaceri Tuncay Öztürk, de care a divorțat în 2017. De mai bine de 5 ani, prezentatoarea TV formează un cuplu cu Adrian Brâncoveanu.

Andreea Marin s-a luptat cu depresia. „O continuă nefericire”

„Depresia nu vine din cer, aveam niște probleme pe suflet, dar nu motivau ceea înseamnă o boală. Depresia este o boală și felul în care se manifestă nu este deloc plăcut. Nu poți să ai o stare bună zi de zi mult timp. Nu poți să mai dormi și știm ce face lipsa de somn”, a explicat jurnalista, în podcastul „Fain & Simplu”.

„O continuă nefericire. Singura mea fericire autentică era copilul, când era în brațele mele. Am înțeles, din explicațiile acelui psiholog de la televizor, că ar trebui măcar să verific. Totuși, sunt un om rațional și un om care, dacă îi prezinți argumente, înțelege că trebuie măcar să se verifice”, a continuat.

„În acest fel am aflat că da, aveam depresie, că nu e o rușine, că e o boală, că nu e o vină, că nu e o etichetă. La momentul acela nu se vorbea despre depresie liber, cum se face acum. După ce am traversat acea perioadă, am vorbit deschis, am făcut și o campanie națională foarte amplă, astfel încât oamenii să știe despre asta. Am văzut oameni destoinici, oameni ce păreau cu picioarele pe pământ, care ar fi avut de unde să știe una, alta și care și-au luat viața”, a completat.

„Sufletește nu eram bine. Mai târziu am luat măsuri, știți cu toții. Nu eram bine în viața personală. Înveți greșind. E lipsa de experiență, când ai 20, 30 și ceva de ani, nu ești destul de copt. Trebuie să treci prin greu, ca să înveți ceva. E o pildă pe care o extragi din fiecare eșec”, a mai spus Andreea Marin.

„Mi-am dorit foarte mult să am un partener de viață cu care să mă înțeleg, care să fie sensibil la nevoile mele, așa cum eu sunt sensibilă la nevoile celor din jur în general, mai cu seamă la nevoile partenerului meu de viață. Mult timp nu s-a întâmplat așa. Era dureros”, a adăugat.

„Așteptările mele erau disproporționate față de realitate. Dar asta nu e o vină. Cu toții ne dorim ceva. Ofer foarte multă dragoste și foarte multă înțelegere, dincolo de limitele pe care unii le-ar accepta. Mi s-a zis de multe ori că am înțeles prea multe, că am fost prea tolerantă”, a continuat.

„N-am avut nicio despărțire pentru că uite așa sunt eu, grăbită în viață. Ci numai când am înțeles că nu mai am ce salva acolo, că nepotrivirea este atât de mare încât ne va fi mai bine fiecăruia pe drumul său. E foarte simplu să judeci un om. Eu cred că fiecare are calea sa și vreau să văd ce-mi poate oferi viața mai bun. De fiecare dată când n-a fost ce trebuie, următoarea experiență a fost mai bună”, a mai spus.

