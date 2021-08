O lungă perioadă de timp s-a speculat că Andreea Marin și Ion Țiriac au format un cuplu. Invitată în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, Andreea a clarificat speculațiile.

Andreea Marin a clarificat zvonurile. A fost sau nu cerută de Ion Țiriac?

„Este extrem de stupidă această poveste și o să vă spun de ce. În primul rând, nu aș fi negat, să vă spun un adevăr. Ipotetic vorbind, este onorantă o relație cu un astfel de om. Ion Țiriac este un om extraordinar. Am tot respectul pentru el și mi-a fost un prieten de nădejde.

Eu nu am cuvintele prin care să descriu o relație cu un om de calibrul domniei sale. Și, până la urmă, atât de stresantă a fost presiunea unei părți de presă, încât eu am decis că îi fac rău omului acesta. Pur și simplu lucrurile erau duse într-o extremă care nu avea nicio legătură cu realitatea.

Nu văd de ce aș nega că am avut o relație cu cineva cu care e onorant să ai o relație, dacă ar fi fost cazul. Nu a fost cazul. Da, a fost o prietenie pe care o prețuiesc și astăzi. Îmi e drag de omul acesta și am tot respectul și am învățat enorm de la el”, a declarat Andreea Marin la Kanal D.

În continuarea aceluiași interviu, întrebată dacă a existat sau nu un inel de logodnă, Andreea a completat: „Nu a fost niciodată vorba de un inel. Acel răspuns e ipotetic, nu aveam de ce să răspund evaziv când nici măcar nu a fost vorba de vreun inel sau vreo intenție.

Și dacă ar fi fost, nu aș fi spus da, pentru că noi nu aveam o relație. Cum să spun da cererii unui om cu care nu am o relație de o altă natură decât de prietenie”.

În decembrie 2020, în presă se specula că Ion Țiriac ar forma în prezent un cuplu cu actuala Președintă a Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu. Cei doi au fost surprinși de mai multe ori împreună în București. Ion Țiriac are trei copii din două relații.

Fostul jucător profesionist de tenis are un fiu, Alexandru Ion Jr., din relația cu modelul Mikette von Issenberg. Apoi, din relația cu jurnalista Sophie Ayad, bărbatul mai are alți doi copii, o fiică și un fiu, Ioana și, respectiv, Karim. Ion Țiriac a fost căsătorit o singură dată, din 1963 până în 1965 cu Erika Braedt, fostă handbalistă a echipei Știința București.

De 5 ani, Andreea Marin formează un cuplu cu Adrian Bâncoveanu. Prezentatoarea TV a fost căsătorită de trei ori. În 1995, la doar 21 de ani, Andreea s-a căsătorit cu primul ei soț, directorul de marketing Cristian Gheorghiță. În 1998 au divorțat.

Apoi, între anii 2006 și 2013, Andreea Marin a fost căsătorită cu Ștefan Bănică Junior, iar după divorțul de acesta, din 2014 până 2017, prezentatoarea a mai fost căsătorită cu omul de afaceri Tuncay Öztürk. Din mariajul cu Ștefan, Andreea are o fiică, Ana Violeta, în vârstă de 13 ani.

