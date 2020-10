În anul 2017, după 8 ani de căsnicie, fostul model Ileana Lazariuc (37 de ani), fiica artistei Anastasia Lazariuc (67 de ani), s-a separat de Țiriac Jr., fiul fostului jucător de tenis Ion Țiriac (81 de ani).

Fostul cuplu are împreună doi fii, Alexandru (11 ani) și Nicholas (10 ani). După cele două nașteri și după căsătoria cu omul de afaceri, Ileana Lazariuc s-a retras discret din lumea mondenă, alegând să se dedice întru totul familiei sale.

Anastasia Lazariuc, despre divorțul fiicei sale: „Am încercat să o încurajez”

Invitată în platoul emisiunii TV La Măruță, Anastasia Lazariuc a vorbit despre separarea fiicei sale de partenerul ei de viață.

VEZI GALERIA FOTO ( 9 )

„Ileana, fiica mea, e bine. E mama a doi copii. E cea mai frumoasă că e copilul meu. Ei m-au atenționat la timp de divorț, mult mai devreme decât a apărut în presă.

Eram pregătită, nu am fost luată prin surprindere. Pentru că și eu am trecut printr-o despărțire, am încercat să o încurajez pe Ileana și să-i spun că nu se termină lumea.

Că viața merge mai departe. Totul e să rămână în relații civilizate”, a povestit artista, potrivit Click!.

Ileana & Țiriac Jr.: „Viețile noastre vor rămâne în continuare private”

„Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum 2 ani.

Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și ne-am dorit această perioadă de liniște și discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri, fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate.

Nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim. Vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem și vom fi o familie unită și părinții a doi copii minunați.

Viețile noastre vor rămâne în continuare private și aceasta este singura noastră declarație în legătură cu acest subiect. Vă mulțumim pentru înțelegere”, dezvăluia perechea, în urmă cu un an.

La sfârșitul lunii august a anului 2009, Ileana Lazariuc, atunci în vârstă de 27 de ani, și Ion Ion Țiriac, atunci în vârstă de 33, s-au căsătorit în biserica din Satnoieni, județul Călărași.

Ceremonia religioasă a avut loc la doar câteva luni de la cununia civilă a cuplului din Monte Carlo.

Foto: Instagram

Citește și:

Prima declarație a lui Pavel Stratan după logodna Cleopatrei cu Edward Sanda

Ilinca Vandici, despre depresia prin care a trecut: „Soțul a remarcat că este o problema cu mine, de care nici eu nu știam”

Walter Zenga a confirmat despărțirea de Raluca: „Soția mea este schimbată radical”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro