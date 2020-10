A devenit celebră la vârsta de doar trei ani datorită piesei Ghiță, iar marți, 6 octombrie, Cleopatra Stratan a împlinit vârsta majoratului.

Solista formează un cuplu cu artistul Edward Sanda (23 de ani) care a cerut-o în căsătorie în noaptea în care a împlinit 18 ani.

Cererea în căsătorie a avut loc puțin după miezul nopții. „Ne doream foarte mult acest lucru. A venit totul foarte natural și firesc.

Chiar dacă s-a întâmplat acum sau dacă s-ar fi întâmplat peste doi sau trei ani, tot așa s-ar fi simțit. Ceva din interiorul meu mi-a spus să o fac acum”, a declarat Edward Sanda, pentru Vorbește Lumea.

Prima declarație a lui Pavel Stratan după logodna Cleopatrei cu Edward Sanda

„Ce veste? Eu nu știu. E un lucru foarte frumos care trebuia să se întâmple. Ea mai bine știe ce trebuie spus și când.

Eu cred că am vorbit cu ea îndeajuns până acum”, au fost primele cuvinte ale lui Pavel Stratan, după anunțul logodnei.

„Nu mă așteptam chiar astăzi să mă ceară în căsătorie. Așa că pot să spun că a fost o surpriză adevărată.

A fost un eveniment foarte special și important pentru noi doi și așa o să rămână toată viața”, a mai povestit Cleopatra Stratan, pentru Libertatea.

Edward Sanda: „Am stat o zi întreagă să caut inelul”

„Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam.

Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu.

Aseară am avut și eu o surpriză, că i se potrivește”, a mai dezvăluit Edward, pentru Libertatea.

