Recent, în mediul online, Andreea Marin (46 de ani) a publicat mai multe fotografii din copilărie și adolescență. „Ieri am petrecut 10 ore cu mine și amintirile dragi. Am deschis cutii de scrisori păstrate de la cei ce-mi sunt îngeri acum, m-am întors în timp, am retrăit întâmplările care ne-au legat și m-au făcut să fiu omul de azi…”, a scris prezentatoarea TV.

Fotografii rare cu Andreea Marin din copilărie și adolescență

„Am făcut ordine în miile de fotografii adunate într-o viață și mi-am dat seama că am amânat atât, pentru că îmi era teamă să revăd cu inima oamenii dragi ce nu mai sunt. Să realizez că nu mai e nimeni mai vârstnic decât mine pe care să-l pot suna și să-i cer un sfat la nevoie. Trebuie să fiu puternică și să mă bazez pe mine, să ofer eu sprijinul meu când e nevoie de el, dar nu am cui să-l cer, decât în rugile mele, căci bunii mei de odinioară nu mai sunt…”, a continuat.

Violeta Marin s-a stins din viață în brațele prezentatoarei TV, când aceasta din urmă avea doar 9 ani, în urma unui accident rutier. Andreea, sora ei, Cristina, și tatăl lor se aflau de asemenea în mașină. Tatăl Andreei s-a stins din viață în martie 2016.

„Nu e un sentiment ușor, dar nu-mi place să pun pe umerii nimănui momentele mele grele, care au existat din plin, echilibrând balanța vieții mele. Așa că ziua de ieri a fost despre rădăcini, despre dureri și bucurii readuse la lumină și privite în ochi, asumate. Despre povestea vieții mele, cu bune, cu rele, care merge mai departe”, a mai scris jurnalista pe Instagram.

„Am lăsat lacrimile să curgă, pentru că e obositor să fim mereu puternici, și cred că drumul cel mai greu parcurs a fost cel din scrisorile bunicilor, ale părinților (unele nu îmi erau destinate, dar le-am primit „moștenire” când ei n-au mai fost și m-am regăsit în ele, în povestirile lor, alături de cei dragi), rândurile surorii mele pentru care iubirea mea nu are margini, ale oamenilor dragi care mi-au dăruit bunătate pură, simplitate și cinste, dragoste fără ocolișuri, mereu o caldă îmbrățișare”, a adăugat.

„Am ales 10 imagini de la diferite vârste, încă din primul an de viață, apoi crescând alături de familie, anii adolescenței la școală sau la competițiile de handbal, iar ultima fotografie e în cabina de machiaj la televiziune, pe când eram om de știri. Și de aici, povestea o cunoașteți…”, a încheiat Andreea Marin.

Andreea este mama unei fiice, Ana Violeta (13 ani), din fostul mariaj cu artistul, actorul și omul de televiziune Ștefan Bănică Junior (52 de ani). De 5 ani, Andreea formează un cuplu cu Adrian Brâncoveanu (36 de ani).

