De 5 ani, Andreea Marin formează un cuplu cu Adrian Brâncoveanu. Prezentatoarea TV fost căsătorită de trei ori. În 1995, la doar 21 de ani, Andreea s-a căsătorit cu primul ei soț, directorul de marketing Cristian Gheorghiță. În 1998, fostul cuplu a divorțat.

Apoi, între anii 2006 și 2013, Andreea Marin a fost căsătorită cu Ștefan Bănică Junior, iar după divorțul de acesta, din 2014 până 2017, prezentatoarea a mai fost căsătorită cu omul de afaceri Tuncay Öztürk. Din mariajul cu Ștefan, Andreea are o fiică, Ana Violeta, în vârstă de 13 ani.

Andreea Marin, despre fostele sale mariaje: „Nu m-aș mai căsători cu niciunul dintre foștii soți”

Invitată în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, Andreea a vorbit despre toate cele trei mariaje ale sale. „În prima relație nu am fost matură, ne-am căsătorit prea tineri. A existat o despărțire de un an și ceva. El a plecat la studii și noi nu am rezistat despărțirii”, a povestit.

„Nu e greu să iubești în lumina reflectoarelor. Au fost însă dezavantaje. Când am ieșit cu Violeta din maternitate era să facem accident. Dar nu asta m-a incomodat în căsnicia mea, ci nepotrivirea. Din cea de-a doua căsnicie o am însă pe fiica mea și asta contează cel mai mult. Nu mă uit înapoi”, a mai declarat.

În prezent, Ștefan Bănică Junior este căsătorit cu solista Lavinia Pîrva. În timp ce Ștefan încă era căsătorit cu Andreea, Lavinia a fost fotografiată de către paparazzi părăsind apartamentul artistului. La momentul acela, Andreea nu se afla în România. Există, însă, și posibilitatea ca perechea să se fi separat înainte ca fotografiile să fie surprinse.

În cadrul aceleiași emisiuni anterior menționate, Andreea a vorbit despre infidelitate. „Pentru mine, trecutul nu mai contează. Trecutul acela nu a depins de mine. Generic vorbind, nu e comod să te simți înșelată. Pe o scară de la 1 la 10 te doare spre 11. Niciun divorț nu e o dramă, e o realitate. Când nu te mai înțelegi, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum. Putem fi fericiți separat. Eu am hotărât să fiu fermă”, a spus.

„Nu m-aș mai căsători cu niciunul dintre foștii soți. A treia căsnicie a fost o greșeală, îmi pare rău că am făcut-o, au fost niște argumente de ordin sufletesc. M-am grăbit. Nu am avut puterea să spun nu unei cereri atunci”, a încheiat.

În podcastul lui Damian Drăghici, Andreea a vorbit despre cum a început povestea de dragoste dintre ea și actualul ei partener de viață. „Cred că, de fapt, pe noi ne-a unit suferința. Fiecare pierduse un om drag extrem de apropiat. Eu, pe tatăl meu. Și în felul ăsta ne-am apropiat, vorbind despre lucruri dureroase și grele pentru noi. N-a fost dragoste la prima vedere. Lucrurile au venit în timp și, cred eu, într-un mod sănătos”, a spus Andreea Marin.

„E o relație frumoasă în care fiecare aduce ceva. E o relație constructivă, plină de iubire. E discret. Am învățat în timp că e mai bine așa. Eu sunt un om care vorbește despre orice, fără bariere. E o relație mai profundă. Suntem un cuplu ce trăiește o relație elegantă”, mai spunea prezentatoarea TV în toamna anului 2020, pentru Unica.

Vorbind despre calitățile pe care le apreciază la partenerul ei, Andreea a adăugat atunci: „Suportul constant pe care îl simt din partea lui, dragostea, bineînțeles, faptul că simt că am un adevărat partener și un prieten. Dar admir și calitățile lui ce țin de profesie. Ne asemănăm.

Construim amândoi pe calea dreaptă, fără abaterile dorite de alții, fără a ne lăsa trași de val înapoi. Îndrăznim mereu mai mult, cu credință. În Campania Prețuiește Viața, din aceste luni de pandemie, mi-a fost sprijin și am adunat împreună ajutoare, donații, am fost în convoaiele umanitare, muncind voluntar, umăr lângă umăr”.

