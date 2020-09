Recent, Anamaria Prodan-Reghecampf (47 de ani) a dezvăluit că ea a fost cea care l-a cerut în căsătorie pe Laurențiu Reghecampf (45 de ani).

Anamaria Prodan l-a cerut în căsătorie pe Laurențiu Reghecampf

Perechea s-a căsătorit în luna iunie a anului 2008. Deși se cunoșteau încă din copilărie și încheiaseră o relație în trecut, Anamaria și Laurențiu au redevenit un cuplu în anul 2008, după ce amândoi au divorțat de foștii lor parteneri de viață.

„Îmi planificasem viața pe ore și pe ani. Mă gândeam că la 18 ani trebuie să dansez, să colind prin discoteci. Și, când ne-am despărțit, am zis că dacă o fi, o să ne luăm și la 80 de ani.

Pe Reghe, eu l-am cerut de bărbat. Am spus că dacă ne-am pierdut o dată și ne-am regăsit, să fac pasul. Am vrut să am un copil. Eu mă văd bătrână și am o obsesie să văd la masă toată familia mare.

Să îi văd pe toți cum aleargă, cum mă strigă”, a spus Anamaria Prodan, în platoul emisiunii Star Matinal de la Antena Stars.

Anamaria Prodan: „Laur este un romantic incurabil”

În urmă cu mai mult timp, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Vorbește lumea, vedeta TV a dezvăluit că soțul ei este un partener foarte romantic.

„Eu primesc cadouri în fiecare zi. Primesc flori, (…) poate săptămânal. Laur este un romantic incurabil.

Este un tip pe care nu l-am auzit bârfind pe cineva. Nu l-am auzit să comenteze de viața cuiva. Nu are răutăți, nu-l interesează nimic.

La noi, motto-ul vieții este: Câinii latră, ursul trece. Atât. Ce vorbește lumea, ce nu vorbește, nu e treaba noastră.

Nu trăim pentru lume, trăim pentru noi. Așa mi-am învățat copiii”, a declarat atunci Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan este cunoscută publicului drept impresar și vedetă de televiziune.

Este mama a două fiice, Rebecca (21 de ani) și Sarah (20 ani), din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, primul ei soț.

Vedeta mai are un fiu, Laurențiu sau Reghe Junior (12 ani), alături de actualul soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca (18 ani), dintr-un mariaj anterior.

Foto: Instagram

