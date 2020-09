EXCLUSIV Neti Sandu, destăinuri din viața personală: De ce nu are copii

Pe Neti Sandu o știe toată lumea – este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune și ne trezește, dimineață de dimineață, cu fel de fel de vești de la astre. Neti Sandu nu obișnuiește să vorbească des despre viața personală, dar atunci când o face, devzăluie cu multă sinceritate detaliile cele mai intime din existența sa.

Neti a povestit, în exclusivitate pentru Unica, câteva lucruri interesante despre un subiect ceva mai delicat, la care se gândește și acum cu regret – de ce nu are copii.

„Sincer, îmi pare rău că nu am copii, dar la tinerețe mă gândeam că va fi greu să-i fac. Acum constat că era bine să fi avut. Resimt că nu îi am, dar în tinerețe nu am fost în stare să-i fac, nu că n-aș fi putut. Am considerat că nu era momentul și cred că aș fi greșit foarte tare cu educația lor. Foarte târziu am aflat cum trebuie să crești un copil. Eu vin dintr-o perioadă în care lucrurile stăteau cu totul altfel față de cum sunt acum. Atunci nu aveam acces la nimic.”

