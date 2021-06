Aida Parascan (39 de ani), câștigătoarea celui de-al doilea sezon Master Chef, emisiune difuzată de Pro TV, anunța la sfârșitul lunii aprilie a anului acesta că era însărcinată cu al patrulea copil. Recent, Aida a dezvăluit că a pierdut sarcina în luna a cincea.

Aida Parascan, detalii dureroase despre sarcina pierdută în luna a cincea

„Am fost la control acum o lună, iar medicul a zis că nu este necesar să-mi facă o ecografie. Atunci am zis că data viitoare o să merg la alt medic. Miercurea trecută am ajuns la spital, la un control de rutină, și când mi s-a pus ecograful am văzut imediat că inima lui nu mai bate.

Mi-a spus că a murit de ceva timp și că viața mea era în pericol, că aș fi putut să mor”, a spus Aida Parascan la Antena Stars. „De trei-patru săptămâni [murise]. Nu mai mișca și, probabil fiindcă eu eram foarte activă, și având mult lichid, îl simțeam în burtă. Nu credeam că n-am activitate”, a mai spus Aida în emisiunea Showbiz Report.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Aida Parascan a mai precizat că încă nu a aflat ce a dus la decesul bebelușului, având în vedere că toate analizele sale au fost bune pe parcursul primelor luni de sarcină, totul decurgând normal.

Citește și:

Cabral și Andreea Ibacka au aniversat 10 ani de mariaj. „Lucrurile nu au mers ca unse de fiecare dată”

Cristina Cioran, emoții în trimestrul al doilea de sarcină. „Mi se pare incredibil”

Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au aniversat 17 ani de relație

Aida a luat însă în calcul varianta că a stat, poate, mult prea mult în picioare, lucru care ar fi putut să aibă un efect negativ asupra sarcinii. Pentru moment, Aida așteaptă rezultatele analizelor pentru a ști cu certitudine cauza decesului.

Aida mai are trei copii, Gianina ( 20 de ani), Samuel (13 ani) și Emilia (10 ani). Era foarte nerăbdătoare să devină din nou mamă. „Sunt foarte fericită că voi fi din nou mamă. A fost un șoc, totuși, anul acesta fac 40 de ani și voi avea al patrulea copil.

Dar cred că toate au un scop, totul se întâmplă ca noi să creștem și cred că întotdeauna un copil este o binecuvântare, oricare ar fi situația părinților sau orice altceva. Un copil ne aduce bucurie și un copil vine de la Dumnezeu”, spunea Aida în aprilie, pentru Click!.

Foto: Facebook