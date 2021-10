Adriana Bahmuțeanu (47 de ani) s-a fotografiat recent cu masca de oxigen pe față. „Doamne, am crezut că ați dat de necaz!; Multă sănătate!; M-am speriat… aștept cu mare drag și interes să ne spui mai multe”, au fost câteva dintre comentariile postării. Găsiți imaginea care i-a îngrijorat pe fanii vedetei TV în GALERIA FOTO de mai jos!

Adriana Bahmuțeanu s-a fotografiat cu masca de oxigen. „Fac un tratament”

„Nu, nu, nu sunt la spital!!! Stați liniștiți!!! Fac un tratament cu oxigen pentru îmbunătățirea capacitații pulmonare! E recomandat celor care au avut gripe, răceli sau covid, celor care au ajuns prin secțiile ATI sau fumătorilor și persoanelor cu insuficiențe respiratorii!! Inventatorul a luat premiul Nobel în 2019, iar, dacă vreți să treceți mai ușor peste sechelele acestei maladii sau să vă întăriți organismul, vă recomand să încercați și voi!”, a scris Adriana Bahmuțeanu în dreptul fotografiei.

Mesajul Adrianei a stârnit însă și multe reacții negative, vedeta de televiziune fiind împotriva purtării măștii și a vaccinului anti-COVID-19. „Să nu uiți te rog să precizezi cât e barter-ul, că na, ești împotriva măștii…”, a comentat cineva.

Prezentatoarea de televiziune are doi fii, Eduard (10 ani) și Maximus (13 ani), din fosta relație cu Silviu Prigoană (57 de ani). În prezent, omul de afaceri refuză să-i lase pe fiii săi să-și viziteze mama.

„Nicio decizie a vreunei instanțe din această țară nu mă poate obliga să dau copiii unei persoane care în plină pandemie își permite să nu poarte mască și nici să se vaccineze. De câteva luni îl am la mine acasă și pe tata, o persoană de 90 de ani, care nu iese fără mască nici măcar în curtea interioară, că așa a auzit el că este bine”, a declarat Silviu Prigoană pentru Impact.

„Ori, dacă le dau voie copiilor în casa unei asemenea persoane, risc ca cei mici să-mi aducă în casă! Și dacă vine, gata, am scăpat de tata! Numai că eu nu vreau acest lucru! Ani buni nu am avut nevoie de nicio decizie a instanței pentru a-i da copiii”, a continuat.

„Mai bine zis, a-i împinge să-și vadă rudele dinspre familia maternă, fiindcă copiii au trecut și pe la mama Adrianei Bahmuțeanu, dar și pe la alte rude ale acesteia. Numai că de data asta, datele problemei sunt complet schimbate. Și nu am de gând să fac nimic care să fie contra sănătății tatălui meu, ca să fie clar!”, a încheiat.

Adriana și Silviu s-au căsătorit pentru prima dată în anul 2003. Primul divorț a urmat la scurt timp, chiar după luna de miere. În ianuarie 2004, vedeta TV și omul de afaceri s-au împăcat. O lună mai târziu, divorțau pentru a doua oară.

În august 2005 s-au căsătorit din nou, iar la începutul anului 2007 au divorțat pentru a treia oară. În mai 2009 s-au recăsătorit, iar al patrulea divorț a avut loc în vara anului 2012. În 2013, în perioada sărbătorilor de Paște, s-au împăcat pentru ultima oară, iar în primăvara anului 2015 au divorțat pentru ultima oară.

Din anul 2016, Silviu Prigoană este căsătorit cu Mihaela Prigoană. „Ne-am întâlnit la un eveniment. A fost o întâmplare. Am povestit și așa a început totul. Despre mine nu cred că l-au interesat foarte multe lucruri. Am vorbit foarte mult despre copii. Eu am trei copii, el are patru copii, și așa am început. Am cunoscut toți copiii lui. Sunt niște copii minunați și au un tată minunat, un tată exemplu. Tot ce face el e minunat”, spunea Mihaela în 2015, în cadrul unei emisiuni TV.

