Silviu Prigoană are patru fii, Silviu și Honorius, din primul lui mariaj cu Viorica Ciceu, și Eduard și Maximus, din mariajul cu Adriana Bahmuțeanu. Omul de afaceri va deveni curând bunic. Soția lui Honorius, Corina Bode, este însărcinată.

Silviu Prigoană va deveni bunic pentru prima oară

„Honorius e bine. Am înțeles că soția lui este însărcinată. Voi fi bunic. O să-mi spună lumea pe stradă nene, tataie”, a dezvăluit Silviu Prigoană în cadrul emisiunii Teo Show, difuzată Kanal D.

Corina Bode și Honorius Prigoană s-au cunoscut în Statele Unite ale Americii, în urmă cu aproximativ opt ani. Tânăra s-a stabilit cu familia în State încă de la vârsta de 11 ani. Corina și Honorius s-au cununat religios în octombrie 2016, iar nași le-au fost Elena Udrea și partenerul ei de viață, Adrian Alexandrov.

„Prima mea soție a murit în 1994, când Honorius și Silvius erau mici. A avut o boală cumplită și, în doar șase luni, a plecat dintre noi. Am luptat mult atunci, dar n-am avut ce să fac.

Partea de transplantologie atunci era în pionierat – nu se făcea așa ceva pe scară largă. Astăzi am fi reușit să o salvăm. Atunci nu am reușit să facem nimic”, mărturisea Silviu Prigoană în trecut, pentru Revista Tango.

Patru ani mai târziu, omul de afaceri s-a căsătorit cu a doua lui soție, Delia Gabriela Prigoană. Cuplul a fost extrem de discret, neexistând nicio fotografie surprinsă în public cu perechea.

Deși împărtășeau aceeași pasiune pentru afaceri, Silviu și Delia s-au despărțit în anul 2003. Delia nu și-a dorit copii. În același an în care au divorțat, Silviu s-a recăsătorit cu Adriana Bahmuțeanu, care i-a oferit doi fii, Eduard și Maximus.

O lungă perioadă de timp, fostul cuplu a luptat în instanță pentru custodia fiilor lor. „Băieții mei sunt deja mari. Sunt doi puștani pasionați de tehnologie. Este totul foarte bine. Stau unde vor ei.

Eu am renunțat la procesele îndelungi cu fostul meu soț. La un moment dat mă gândeam împreună cu avocata să intrăm în Cartea Recordurilor. Vorbesc serios, dar am renunțat.

I-am zis că noi renunțăm la orice proces pentru că supuneam copiii unui stres inimaginabil. Cum a vrut el, cum au vrut și copiii, cum a vrut toată lumea, așa s-a întâmplat. Mă bucur că în sfârșit s-a reparat relația dintre tată și copii, asta este cel mai important.

Noi am insistat pe asta, am făcut consiliere psihologică la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru a se repara relația dintre tată și copii și mă bucur că s-a rezolvat și că lucrurile sunt în ordine”, mărturisea Adriana Bahmuțeanu în februarie 2020, pentru Libertatea.

Din anul 2016, omul de afaceri este căsătorit cu Mihaela Prigoană. „Ne-am întâlnit la un eveniment. A fost o întâmplare. Am povestit și așa a început totul. Despre mine nu cred că l-au interesat foarte multe lucruri. Am vorbit foarte mult despre copii.

Eu am trei copii, el are patru copii și așa am început. Am cunoscut toți copiii lui. Sunt niște copii minunați și au un tată minunat, un tată exemplu. Tot ce face el e minunat”, mărturisea Mihaela în 2015, în cadrul unei emisiuni TV.

