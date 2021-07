Mihai Gâdea formează de aproape 18 ani un cuplu cu sociologul Agatha Kuri, fiica unui pastor adventist din Timișoara. Dintre acești 18 ani, aproape 16 sunt de mariaj. Perechea are împreună o fiică, Karina Maisha, care va împlini 19 ani în august 2021.

Recent, fiica perechii a susținut examenul de Bacalaureat. Luni, 5 iulie 2021, Karina a primit rezultatele. Jurnalistul s-a declarat mulțumit de notele obținute de fiica lui, care își va continua studiile în afara țării.

„Sunt un tată foarte fericit și-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, dar și fiicei mele, care a trecut cu brio peste un examen dificil al vieții sale”, a declarat Mihai Gâdea pentru Impact.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Ce facultate va urma fiica lui Mihai Gâdea. Jurnalistul este mândru de rezultatele tinerei de la Bacalaureat

Totodată, prezentatorul de televiziune a precizat că fiica lui a fost deja acceptată la o universitate de renume din Olanda, unde va studia creative-business.

Jurnalistul este foarte apropiat de fiica lui. În mediul online, acesta publică adesea imagini alături de Karina, iar în descrierea fotografiilor, moderatorul își prezintă aproape întotdeauna fiica drept „cea mai bună prietenă” a lui.

Citește și:

Angelina Jolie, surprinsă în compania unui artist cu 15 ani mai tânăr decât ea

În ce relații au rămas Mihai Mitoșeru și Noemi la doi ani de la despărțire

Iulia Vântur și Salman Khan s-au despărțit? Ce a declarat vedeta TV

Karina Maisha este pasionată de muzică. În urmă cu 3 ani, adolescenta a înregistrat un cover al piesei artistului Keane, Somewhere only we know.

Tot în august 2021, soția prezentatorului, Agatha Kundri, va împlini 40 de ani. Potrivit Capital, Agatha participă de mai mulți ani la competiții de triatlon, care presupun probe de înot, atletism și ciclism.

Mai mult, soția prezentatorului TV deține o afacere pe care a început-o de la zero și care merge din ce în ce mai bine, o grădiniță cu afterschool în centrul Bucureștiului.

Foto: Facebook