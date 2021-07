Mihai Mitoșeru (44 de ani) și fosta lui soție, Noemi (32 de ani), s-au separat la finalul anului 2019, după 13 ani de relație, dintre care patru de mariaj. Recent, Noemi a dezvăluit în ce relații au rămas după divorț.

Tot de curând, mama prezentatorului TV, actrița Camelia Mitoșeru, declara: „E o relație frumoasă între ei, chiar dacă nu sunt împreună. Își dau telefoane, se întâlnesc, merg la restaurante, mănâncă împreună. Nu are de ce să îmi spună dacă vor fi împreună sau nu. Treaba lor. E o intimitate în care eu nu mă bag”.

„Vreau să îi doresc din tot sufletul să găsească pe cineva, să îl pună pe linia de plutire că a suferit destul doi ani după Noemi. Eu o iubesc la fel de mult pe Noemi, dar asta este situația”, a mai spus Camelia atunci.

În ce relații au rămas Mihai Mitoșeru și Noemi după despărțire

„Mihai este tipul cu care mi-am petrecut 13 ani, o foarte mare perioadă din viață, care m-a făcut foarte fericită. Mă făcea să râd, nu mă uitam la ceas, nu știam cum trecea timpul.

Mi se pare ciudat să vorbesc [despre asta] după atâta timp, am emoții. Am emoții când vorbesc despre el. Îi doresc tot binele din lume, să fie fericit, să se liniștească”, a declarat Noemi în cadrul unei emisiuni TV.

„Sunt sigură că ușor-ușor a început să se liniștească. Cea mai mare dorința pentru el este să își găsească fericirea și cred că înțelege ce vreau să spun, poate dincolo de mine. Nu știu dacă fericirea lui sunt eu, dar sunt convinsă că într-un final își va găsi fericirea”, a încheiat.

De ce s-au despărțit Mihai Mitoșeru și Noemi?

„Eram foarte coleric. Mă enervam, dar aveam și motive, pentru că ea era foarte rece. Într-o noapte ne-am certat foarte tare, a plecat la mama ei și a zis să ne despărțim. Mie îmi e mai greu că am rămas singur într-o casă mare.

E greu să fii singur. Ea s-a bucurat ca un copil că nu mai spală vasele și nu mai face de mâncare. Deși niciodată nu am pus-o să facă asta! Ea are impresia că dacă ne-am despărțit e mai liniștită. (…) Eu am înțeles unde am greșit”, declara Mihai Mitoșeru în 2019.

Foto: Facebook