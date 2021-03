Adriana Bahmuțeanu (46 de ani) a dezvăluit că a fost tâlhărită de una dintre prietenele sale. Fiindcă îi admira viața și casa, respectiva persoană și-a însușit multe dintre bunurile vedetei de televiziune.

Adriana Bahmuțeanu, tâlhărită de una dintre prietenele sale

„Fostul meu soț este un om foarte bogat. În primul rând, mă loveam de invidia oamenilor, mai ales a unor femeie care credeau că am o viață fără cusur. Erau persoane care veneau să profite. Erau prieteni falși, cei care aveau un interes mai mult sau mai puțin ascuns și care insistau să ne viziteze.

Am avut o prietenă foarte bună, eu o consideram cea mai bună. Aveam o garsonieră pe vremea aia și i-am lăsat cheile pentru că trebuia să vină un instalator să facă ceva. Eu am plecat câteva zile din oraș și am rugat-o pe ea, de fapt ea s-a și oferit.

Când am venit acasă, am constatat că îmi lipsesc multe obiecte de valoare. Aveam un lănțișor de aur la care țineam foarte mult și nu era la locul lui”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

„Am descoperit după aceea, pentru că am mers glonț la ea acasă, că îmi furase foarte multe lucruri din casă. Haine, icoane, cratițe, tigăi, jumătate din casa mea era la ea. Ea stătuse la mine acasă, pentru că am găsit cearșafurile într-un anumit fel, cineva dormise acolo.

Mi-a mărturisit că este într-o situația nasoală și că mi-a folosit apartamentul să stea cu amantul. Pe moment, îmi venea să o omor, dar n-am omorât-o”, a mai spus Adriana.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, 5 căsătorii și 5 divorțuri

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană (57 de ani) s-au căsătorit pentru prima dată în anul 2003. Primul divorț a urmat la scurt timp, chiar după luna de miere. În ianuarie 2004, vedeta TV și omul de afaceri s-au împăcat. O lună mai târziu, divorțau pentru a doua oară.

În august 2005 s-au căsătorit din nou, iar la începutul anului 2007 au divorțat pentru a treia oară. În mai 2009 s-au recăsătorit, iar al patrulea divorț a avut loc în vara anului 2012.

În 2013, în perioada sărbătorilor de Paște, s-au împăcat pentru ultima oară, iar în primăvara anului 2015 au divorțat pentru ultima oară. Adriana și Silviu au împreună doi fii, Eduard (10 ani) și Maximus (13 ani).

