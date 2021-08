După o pauză de opt luni și la mai puțin de două de la a treia naștere, Adela Popescu (34 de ani) a revenit în platoul „Vorbește Lumea”. În acest sezon, după ce a luat decizia de a se retrage, Cove a fost înlocuit de Bogdan Ciudoiu (32 de ani) și Andrei Lăcătuș, cunoscut drept Shurubel (33 de ani).

Adela Popescu și soțul ei, actorul și prezentatorul TV Radu Vâlcan (44 de ani), au împreună trei fii, Alexandru (5 ani), Andrei (2 ani) și Adrian (1 lună și jumătate). Adela i-a dat naștere lui Adrian pe 11 iulie 2021.

Adela Popescu a vorbit despre revenirea la „Vorbește Lumea” după mai puțin de două luni de la a treia naștere

„A fost o demență, cumva, pe rețelele sociale, pentru că sunt două tabere, sunt mame care spus că vai, nu se poate să-ți părăsești puiul atât de devreme și altele care spun că e foarte important să faci ceea ce îți place, pentru că o mamă împlinită este o mamă care poate să fie acolo pentru copilul ei.

În ceea ce mă privește, în acest moment îmi dau seama că mă simt foarte bine. Am siguranța că nu am greșit, pentru că mă simt foarte bine. Eu știu că bebelușul este foarte bine îngrijit și nu lipsesc mult de acasă. E adevărat că dacă mă întorceam la muncă și trebuia să lipsesc 8 ore era mai complicat și probabil nu aș fi făcut-o. Dar așa, 4-5 ore, eu zic că ne descurcăm”, a declarat Adela.

„Știu că pare un gest inconștient întoarcerea mea atât de devreme aici, dar trebuie să știți că am un soț care mă iubește foarte mult și o mamaie care a fost alături de noi de când am născut primul bebeluș”, a mai spus prezentatoarea.

A treia naștere nu a fost ușoară pentru Adela. „În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, spunea Adela după naștere, în emisiunea „Vorbește Lumea”.

