Adela Popescu (34 de ani) va deveni mamă pentru a treia oară în vara anului acesta. Prezentatoarea TV va naște în luna iulie. Adela și soțul ei, Radu Vâlcan (44 de ani), vor avea un al treilea fiu. Perechea mai are doi băieți, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Recent, în mediul online, Adela a dezvăluit că a „bufnit într-un hohot de plâns în timp ce conducea”.

Adela Popescu, în lacrimi la volan. „Dar ce am mai plâns”

„Și cum susțineam eu sus și tare că «vai, dom’ ne, ce e aia să îți facă necazuri hormonii», cum am bufnit astăzi într-un hohot de plâns în timp ce conduceam. Vai, dar ce am mai plâns. Ce am mai jelit.

M-a sunat Radu și i-a stat inima în primele secunde când m-a auzit. Nici nu știam ce să îi spun că am. Dar mă și enerva că nu înțelege. Am ajuns acasă, am mâncat o ciocolată, un castron mare de cireșe și sunt ca nouă. Ușoară ca un fulg”, a scris Adela în mediul online.

Adela vrea să nască natural și a treia oară

Intrată virtual în direct în emisiunea La Măruță, Adela a dezvăluit că și de această dată își dorește să nască natural, deși nașterea celui de-al doilea fiu, Andrei, nu a fost deloc ușoară.

„La Alexandru au fost 10 ore de travaliu. La Andrei 5, dar a fost mult mai dureros pentru că nu au avut timp să-mi facă epiduralul și practic am născut pe viu, pe viu, la rece, la rece, adică durerile alea pe care le simțeau mamele noastre și bunicile noastre le-am simțit și eu.

Chiar sunt crunte. Cu toate astea, îmi doresc și a treia oară aceeași experiență pentru că, de fapt, ce simte o femeie care naște natural în travaliu simte o femeie care naște prin cezariană după naștere. E doar momentul diferit. Practic, durerile sunt aceleași.

Doar că tu, ca femeie, dacă alegi să naști prin cezariană sau ți se recomandă, zici: «Mă, nu vreau să mă doară nimic când îmi iau copilul în brațe și să mă bucur de moment pur și simplu, dar știu că urmează o perioadă de chin». Ori la noi e invers, adică e travaliul dureros, iar după ce ai născut e blup și gata, te apuci de următorul (râde)”, a declarat Adela.

Ce poftește Adela Popescu în timpul sarcinii

„Ieri nu am avut cea mai grozavă zi. Oboseală accentuată și pofte de gravidă. La 22:00 simțeam că o să mor dacă nu mănânc un compot de vișine. Efectiv. Radu s-a și panicat că nu era învățat cu mine «diferită».

Nu sunt genul capricioasă. Îmi gestionez eu cumva toate «schimbările» în liniște. Că am fost norocoasă sau că nu mă sinchisesc de schimbările de dispoziție, de greutate și de ritm cardiac, nu știu. Vestea bună e că azi sunt ca nouă.

Mi-am amintit că sunt în șapte luni când am vrut să mă închid la șireturi și nu am putut, când era să pocnească tricoul albastru pe mine, când nu am putut să îmi mișc verigheta de pe deget, când l-am trimis pe Alexandru să îmi aducă peria de păr de la etaj, când am mers la baie a douăzecea oară la două ore de la trezire. În rest… n-am nici pe naiba”, scria Adela în mediul online în aprilie.

