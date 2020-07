Actorul Nick Cordero a murit de COVID-19, după 95 de zile de chin

Suferința lui Nick Cordero a început în luna martie, atunci când a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Starea actorului s-a înrăutățit în luna aprilie, astfel că medicii i-au amputat un picior din cauza formării unor cheaguri de sânge în timp ce era ventilat mecanic.

Ulterior, starul de pe Broadway, nominalizat la Premiul Tony pentru cel mai bun rol secundar într-un musical, a mai suferit și alte complicații, printre care două atacuri cerebrale, cheaguri de sânge, septicemie, traheostomie și un implant de stimulator cardiac temporar, potrivit știrileprotv.

Actorul s-a trezit din comă în luna mai, însă starea lui nu era una bună. „Chiar și când închide ochii obosește. Medicii așteaptă să-și recapete puterile”, mărturisea atunci soția sa, Amanda Kloots.

„Plămânii lui Nick au fost puternic afectați. Arătau de parcă ar fi fumat timp de 50 de ani, atât de afectați erau”, a mai explicat aceasta.

În urma multiplelor complicații, Nick Cordero a murit duminică în Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, acolo unde se mutase pentru a putea juca în Rock of Ages Hollywood.

Vestea cumplită a fost dată pe Instagram de soția sa, Amanda Kloots. Aceasta a mărturisit că în ultimele clipe Nick Cordero ”a fost înconjurat de familie, care a cântat și s-a rugat în timp ce el a părăsit liniștit acest pământ”.

”Dumnezeu are acum încă un înger în rai”, a mai spus soția actorului.

Nick Cordero și Amana Kloots erau căsătoriți din 2017 și aveau împreună un băiețel în vârstă de un an, Elvis.

Cine a fost Nick Cordero

Nick Cordero s-a născut în Hamilton, Canada, în data de 17 septembrie 1978. Acesta se mutase la New York pentru a urma o carieră în teatru. În 2014 a fost nominalizat la premiile Tonny pentru rolul din musicalul „Bullets Over Broadway”. Pentru acest rol a primit premiul „World Theater and Outer Critics Circle Award”. El a mai jucat în piesa de teatru „Waitress” și în musicalul „A Bronx Tale”. De asemenea, a apărut și pe micul ecran în mai multe episoade din „Blue Bloods”, „Law & Order: Special Victims Unit” și „Lilyhammer”.

Sursă foto: Profimedia

