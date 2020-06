Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, a anunţat că a fost testat pozitiv pentru COVID-19

Djokovic este cel de-al patrulea jucător infectat dintre participanții la Adria Tour, turneu demonstrativ care a avut loc în Serbia și Croația în ultimele două săptămâni.

Înainte de el, mai fuseseră testați pozitiv cu COVID-19 bulgarul Grigor Dimitrov, croatul Borna Coric și sârbul Viktor Troicki.

Djokovic, cel care a planificat turneul demonstrativ, nu a fost testat în Croația duminică, și a călătorit înapoi în Serbia. Acolo a efectuat un test și a fost depistat pozitiv, deși deocamdată nu prezintă simptome. Soția lui Djokovic, Jelena, a fost și ea testată pozitiv iar cei doi vor intra în auto-izolare pentru o perioadă de 14 zile.

”Atunci când am ajuns la Belgrad am venit să fim testați. Rezultatul meu este pozitiv, la fel și al Jelenei, în timp ce ale copiilor noștri au ieșit negative. Tot ce am făcut în ultima lună am făcut cu inima curată și cele mai sincere intenții. Turneul nostru a vrut să transmită un mesaj de solidaritate și compasiune în întreaga regiune”, a declarat Djokovic.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro