Acasă la Mirabela Dauer. Cum arată vila și grădina de vis a artistei / Galerie foto

Mirabela Dauer s-a mutat în urmă cu câțiva ani într-o casă din comuna Roșu, județul Ilfov, unde și-a amenajat și o grădină de vis. Artista în vârstă de 76 de ani are zilnic grijă de florile ei, dar și de statuetele amenajate frumos, care parcă dau viață grădinii.

Solista a plantat mai mulți arbuști și diferite tipuri de flori, copaci și brazi. Multe dintre florile care înmiresmează aerul din curtea Mirabelei Dauer i-au fost făcute cadou de prieteni.

Cum arată grădina Mirabelei Dauer

Mirabela Dauer se bucură de o casă de vis și de o grădină ca-n povești. Cum intri în curte ești întâmpinat de o mulțime de flori de toate culorile, care te îmbie cu mirosul lor îmbătător.

„Acesta este crinul meu portocaliu. Este de la Mihai Constantinescu. E superb, îl am din 2019 și l-am înmulțit în toată grădina. Am primit acum câteva zile și de la Fuego flori. (…) Să știi că florile mele sunt frumoase și înfloresc așa tot timpul pentru că eu vorbesc cu ele, am grijă de ele”, a mărturisit Mirabela Dauer în emisiunea lui Cătălin Măruță în urmă cu mai mult timp.

Încă de la poartă ești întâmpinat de câteva statuete, precum Stan și Bran, Pinocchio și câțiva pitici, precum și ciuperci sau căpșuni uriașe.

Mirabela Dauer locuiește într-o vilă de 200.000 euro

Dacă grădina arată spectaculos, interiorul casei Mirabelei Dauer este și mai atractiv. Vila are 180 metri pătrați. La parter se găsesc o sufragerie, o bucătărie, o baie și o terasă închisă, în timp ce la etaj se află două dormitoare, un dressing și un birou, potrivit Click.

Pentru a-și putea achiziționa această casă, Mirabela Dauer a fost nevoită să își vândă casa din centrul Bucureștiului.

Livingul a fost amenajat în culori de alb și albastru, cu o canapea bej și două măsuțe albe, de cafea. Pe terasa închisă, artista a amplasat o măsuță cu câteva scaune, unde se poate bucura de liniște alături de prietenii care vin în vizită. De aici nu lipsește nici televizorul și câteva plante care dau viață locului.

Conform sursei citate anterior, Mirabela Dauer a investit în această casă suma de 200.000 de dolari.

„Casa cealaltă mi-a adus numai nefericire. Am încercat la toate băncile să îmi dea bani. Nu mi-au aprobat creditul pentru că eram bătrână şi credeau că mor. Prietenii mei au văzut. Când m-am întors din America, în aprilie, am avut o surpriză. Eu dădusem un avans la o căsuţă tot aici, l-am pierdut. Era o construcţie aici. Ei au cumpărat terenul şi au construit parterul. Asta a fost visul meu să am o căsuţă. (….) Am foarte mulţi pitici, mereu cumpăr”, a spus cântăreața cu câțiva ani în urmă în emisiunea „Agentul VIP”.

