Una dintre cele mai sexy ispite de la Insula Iubirii a devenit mămică

Ramona Osz, una dintre cele mai sexy ispite ale emisiunii Insula Iubirii a devenit mămică în toamna anului trecut. La un an și jumătate de la participarea sa în emisiune, Ramona a adus pe lume un băiețel adorabil!

Ramona Osz, cea mai sexy ispită a sezonului 2 din Insula Iubirii

În 2016, cu toții o cunoșteam pe Ramona, cea mai sexy ispită venită la Insula Iubirii. Din descrierea pe care și-a făcut-o singură, am aflat că este make-up artist și că deține un site de lenjerie intimă. La acea vreme, Ramona spunea că s-a înscris la emisiune pentru a cunoaște mai bine felul în care oamenii gândesc.

„Am studiat psihologia şi sunt fascinată să descopăr oameni, caracterele lor şi modul în care aceştia gândesc. Sunt un bun ascultător şi-mi place să le redau oamenilor încrederea în sine atunci când au temeri. Pe lângă atuurile fizice, consider că am o putere de convingere foarte mare şi pot influenţa oamenii pentru a deschide ochii asupra lucrurilor pe care uneori nu le văd. Îmi folosesc logica şi mă bazez pe intuiţie în unele momente şi mi se întâmplă rar să dau greş. Un corp frumos fără o minte pe măsură nu este suficient, deşi ştiu că la prima impresie oamenii te etichetează după felul în care arăţi. De aceea e mai bine să nu judeci o carte după copertă, încearcă să o descoperi şi vei fi surprins“, spunea Ramona, înainte de Insula Iubirii.

Ramona l-a ajutat pe Hamude să treacă peste despărțirea de Loredana

Chiar dacă nu a reușit să-l ispitească pe Hamude, în cel de-al doilea sezon de la Insula Iubirii, Loredana s-a împrietenit cu el și au rămas în relații bune și după încheierea emisiunii. Ea este cea care l-a ajutat pe Hamude să treacă peste despărțirea de Loredana, iubita lui de la acea vreme, care l-a înșelat cu ispita Sorin.

De la rolul de ispită, la rolul de mămică

În iunie anul trecut, Ramona s-a căsătorit cu iubitul ei, în timp ce era însărcinată în 7 luni. „Am ţinut neapărat să fie un eveniment restrâns. La nuntă am vrut să fie prezenţi doar persoanele apropiate. Ne iubim foarte mult şi am simţit că este momentul potrivit să facem acest pas, mai ales că bebe este pe drum. Atât pot să spun că am fost foarte emoţionată. Sunt foarte nerăbdătoare să îmi ţin bebeluşul în braţe. După rolul de soţie, trebuie să mă obişnuiesc şi cu cel de mamă. Suntem foarte fericiţi şi abia aşteptăm să fim trei”, mărturisea blonda pentru SpyNews, la acea vreme.

Zilele trecute, ea a postat pe contul său de Facebook și primele imagini cu băiețelul ei în vârstă de 5 luni. Alături de poze, Ramona a scris și un mesaj emoționant – “De 5 luni, tu m-ai învățat cum să fiu mamă, dar și o persoană mai bună… a fost greu, dar frumos în același timp. Ziua în care ne-am întâlnit pentru prima oară a fost cu adevărat specială și n-am s-o uit niciodată. Te iubesc!“.

Foto: Antena 1, Facebook