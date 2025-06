Un angajat Lidl a murit în timpul unui teambuilding. Care a fost cauza morții, ce spune poliția și reacția Lidl după incident

Un angajat Lidl a murit în timpul unui teambuilding în Poiana Brașov. Decesul de miercuri seară, 4 iunie, este anchetat de polițiști. Bucureșteanul în vârstă de 49 de ani urma să-și sărbătorească aniversarea de 50 de ani în câteva zile. Pe rețelele sociale au apărut informații cum că acesta ar fi luat parte la activități de supraviețuire de o intensitate foarte mare, potrivit BizBrașov.

Cauza morții angajatului Lidl decedat în teambuilding

Un angajat Lidl, aflat în teambuilding în masivul Postăvarul, a murit după ce a făcut infarct, potrivit Libertatea.ro. Martorii, citați de BizBrașov, spun că bărbatul era încălțat cu pantofi „de oraș” și că nu era antrenat pentru activități desfășurate pe munte. Acesta și-a alertat colegii că nu se simțea bine. Apoi, la scurt timp, bărbatul s-a prăbușit. Deși un elicopter SMURD a intervenit de urgență, viața victimei nu a mai putut fi salvată.

Teambuildingul organizat de Lidl era dedicat managerilor din companie. „Toți au fost rugați să semneze un document, conform căruia plecarea organizată de companie reprezintă un act benevol și pe proprie răspundere(toți corporatiștii înțeleg ce înseamnă benevol)”, se arată într-un mesaj publicat pe Instagram.

Ce spune poliția

Polițiștii din stațiunea Poiana Brașov efectuează cercetări într-un dosar penal pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.

Alerta s-a dat pe 4 iunie, în jurul orei 20:00. Ofițerii au fost alertați de către reprezentanții Salvamont Poiana Brașov cu privire la faptul că o persoană a decedat în masivul Postăvarul. Imediat, o echipă operativă s-a deplasat în zona indicată, respectiv pe poteca montană numită „Drumul Roșu – Kanzel” din stațiune, unde a fost găsită o persoană fără semne vitale.

„Corpul a fost transportat în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la producerea decesului”

„Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 49 de ani, domiciliat în municipiul București, care, anterior survenirii decesului, ar fi relatat persoanelor cu care se deplasa pe o potecă montană, că nu se simte bine. Corpul a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la producerea decesului”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Totodată, se continuă cercetările, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetări ce sunt efectuate de către polițiști sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Reacția Lidl după incident

După această tragedie, compania Lidl Romania a transmis o declarație oficială în care își exprimă regretul pentru decesul bărbatului și precizează că speculațiile din social media nu reflectă cele întâmplate.

„Echipa noastră traversează un moment greu. Am pierdut un coleg, iar gândurile și acțiunile noastre se îndreaptă în primul rând către familia sa și către toți cei care i-au fost prieteni sau colegi. Durerea unui astfel de moment nu poate fi pusă în cuvinte, iar în aceste clipe dificile ne concentrăm pe sprijinirea familiei sale și a echipei noastre. Vă rugăm să înțelegeți că, din respect pentru memoria colegului nostru, alegem să nu oferim detalii despre circumstanțele acestui tragic eveniment. Suntem la dispoziția autorităților abilitate cu toate detaliile necesare”, a transmis compania.

Totodată, spun aceștia, „vă rugăm să respectăm cu toții nevoia de intimitate a apropiaților colegului nostru în aceste momente și apelăm la responsabilitate în distribuirea informațiilor în contextul în care o parte dintre cele care circulă deja nu sunt adevărate. Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit și respectat”.

