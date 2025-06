Teodora Marcu nu a fost singura victimă a lui Robert Lupu. Mărturiile tulburătoare ale tinerei care ar fi putut avea soarta ei: „M-am trezit cu el în casă”

Teodora Marcu nu a fost singura victimă a lui Robert Lupu. O altă tânără din Onești a povestit o experiență similară care l-a implicat pe criminal. Bărbatul viza minore cu probleme în familie, cărora le propunea să se prostitueze în Germania.

Teodora Marcu nu a fost singura victimă a lui Robert Lupu

O tânără din Onești, care dorește să-și păstreze anonimatul, a dezvăluit că a trecut printr-o experiență similară cu a Teodorei Marcu. Teodora a fost împușcată mortal de Robert Lupu, în plină stradă, în prezența fiicei sale de 3 ani, după ani de zile în care criminalul a hărțuit-o și amenințat-o pentru că era obsedat de ea.

Teodora Marcu nu a fost singura minoră pe care ucigașul a încercat să o corupă. Robert Lupu a cunoscut-o pe Teodora când aceasta avea 14 ani, iar el 39. Deși era căsătorit și avea o fată cu doar câțiva ani mai mică decât Teodora și deși părinții victimei s-au opus relației lor, ucigașul a corupt-o să înceapă o relație cu el. Lupu a avut tentative de acest fel și cu alte minore, a povestit o tânără din Onești.

„Aveam vreo 13-14 ani. Locuind departe de școală, luam taxiul destul de des. Coincidență sau nu, el era mereu prezent în zona de unde obișnuiam să iau taxiul. Și când contactam firma de taxi să vină acasă, deseori se prezenta tot el. Îmi cunoștea adresa. Îmi punea întrebări de genul «Dar stai singură ? Unde sunt părinții tăi? Mereu te văd singură». Începuse să mă întrebe dacă am iubit, ce planuri aveam și la ce liceu mă duc. După o perioadă, am început să-l evit”, a povestit A.A. pentru Cancan.ro.

Citește și: Imagini sfâșietoare de la priveghiul Teodorei Marcu. Cum a fost surprins soțul tinerei, Alex Marcu

Robert Lupu i-a propus minorei să se prostitueze

Tânăra a reușit să se distanțeze de agresor după ce a schimbat firma de taxi. Din păcate însă, din cauza unor probleme familiale, A.A. a fost nevoită să se mute singură în chirie. Fără să știe, garsoniera în care s-a mutat era deținută de partenera lui Robert Lupu de la acea vreme.

„Având probleme în familie, în ultimul an de liceu a trebuit să mă mut singură cu chirie. Prin cunoștințe am ajuns să stau într-o garsonieră, proprietară fiind o femeie, dar, practic, era garsoniera lui. Femeia era concubina lui din perioada respectivă. Am descoperit după o lună că el era proprietarul. M-am trezit cu el în casă pe nepusă masă. Și atunci a început să mă preseze cu întrebări de genul «Ce ai de gând faci după liceu? Am niște cunoștințe prin Germania, dacă te interesează». Îmi propunea, practic, să mă duc în puff-uri (bordeluri – n.red.)”, a mai povestit tânăra.

Citește și: Detalii halucinante despre Robert Lupu: „În chiloți, pe mijlocul unui trotuar pietonal, făcea plajă. A pierdut tot ce avea”. Colegul său de taximetrie a făcut dezvăluiri șocante

„Îmi era teamă să nu mă facă să «dispar»”

A.A. a mai mărturisit că vizitele din „întâmplare” de la Robert Lupu erau din ce în ce mai dese aproape de finalul liceului, când agresorul știa că ea ar trebui să plece. În tot acest timp, de fiecare dată când o întâlnea, Lupu o întreba dacă s-a mai gândit la propunerea lui. „Am plecat fără știrea nimănui, lăsându-i cheile la paznicul de scară”, a mai mărturisit fata.

O perioadă de timp, criminalul a încercat să o găsească pe A.A. prin intermediul prietenilor ei. „Mi-a stresat prietenii cu întrebări și amenințări la adresa mea. Îmi era și frică să mă mai întorc acasă, în orașul natal. Îmi era teamă să nu mă facă să «dispar»”, a explicat.

Citește și: Ce decizie a luat Alex Marcu în legătură cu fiica lui, după ce Emma a asistat la uciderea mamei sale, Teodora Marcu: „Din ce am înțeles de la tatăl ei…”

Victima s-a mutat din țară de frică

De frică, A.A. a decis să plece din țară fără să dea examenul de Bacalaureat. Din cauza problemelor din familie, tânăra nu le-a spus părinților motivul real al plecării ei, preferând să fie considerată rebelă.

„Îmi era frică de el. Nu am stat să mai dau BAC-ul și nu voiam să le spun nimic părinților. Ai mei nu erau în relații bune și nu doream să le dau alte bătăi de cap. Am preferat să plec și să le dau de înțeles că am fost doar rebelă”, a mai spus fata.

De la plecarea din țară, A.A. s-a mai întors o singură dată în România, fără să-l întâlnească pe Robert Lupu. Acesta a încercat să afle unde a plecat de la prietenii ei, care, desigur, nu i-au oferit aceste detalii.

„Ei nu îi dădeau detalii și el le spunea prietenilor mei că nu-i problemă, că o să mă găsească până la urmă”, a încheiat tânăra.

Foto: Instagram; Facebook; Cancan.ro

Urmărește-ne pe Google News