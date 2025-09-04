Sorin Grindeanu, mesaj tranșant, după reacția MAE cu privire la vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în Beijing. „China a fost și rămâne un partener economic important al României!”

Scandalul diplomatic generat de apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, alături de liderii Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, a stârnit reacții puternice în spațiul public. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a criticat dur prezența acestora, considerând-o o ofensă la adresa valorilor democratice ale României.

În replică, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, a intervenit ferm, taxând abordarea ministrei și cerând o viziune mai pragmatică în politica externă.

Grindeanu: „Politica externă nu e loc pentru abordări emoționale”

Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj clar și tranșant: „Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”

Grindeanu a subliniat că vizita celor doi foști premieri a fost o alegere personală, făcută la invitația președintelui Republicii Populare Chineze, și că aceștia nu mai sunt membri PSD:

„Prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze. Cei doi nu mai sunt membri ai PSD și, ca atare, nu am avut vreo discuție cu aceștia. Nici înainte și nici ulterior vizitei de la Beijing”.

Două niveluri în politica externă: securitate și economie

Grindeanu a explicat că politica externă a României trebuie să fie ghidată de responsabilitate instituțională și de o viziune strategică clară. „Ca președinte al Camerei Deputaților am datoria să evit orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaționale. Nu este vorba de interdicții, ci de responsabilitate instituțională”, a declarat acesta.

Citeşte şi: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, fotografie virală alături de liderii autoritari Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping. Cum au fost surprinși la Beijing foștii premieri ai României

Citeşte și: Ce poreclă i-a pus CTP lui Sorin Grindeanu: „Mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu”

Citeşte şi: George Simion, reacție dură după ce Sorin Grindeanu a refuzat alianța PSD-AUR. „Susține măsurile de sărăcire a românilor!”

În continuare, liderul PSD a detaliat cele două componente esențiale care definesc direcția externă a României: securitatea și economia. În privința securității, Grindeanu a subliniat că România este și va rămâne ferm ancorată în angajamentele care decurg din statutul de țară membră a Uniunii Europene și a NATO, precizând că „acesta nu este un slogan, este obligația noastră strategică”. Pe plan economic, el a afirmat că România își dorește relații comerciale și investiții cu parteneri care respectă interesele naționale, regulile europene și standardele de securitate euroatlantice, adăugând că „China a fost și rămâne un partener economic important al României”.

Oana Țoiu: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”

Declarațiile Oanei Țoiu au fost la fel de ferme, dar într-un registru dur, ea criticând vizita celor doi foști premieri români la Beijing: „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”.

Ministra a făcut referire la atacurile recente ale Rusiei în apropierea graniței României și a subliniat că foștii premieri nu reprezintă statul român: „Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși”.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News