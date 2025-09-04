  MENIU  
Home > Știri > Sorin Grindeanu, mesaj tranșant, după reacția MAE cu privire la vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în Beijing. „China a fost și rămâne un partener economic important al României!”

Sorin Grindeanu, mesaj tranșant, după reacția MAE cu privire la vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în Beijing. „China a fost și rămâne un partener economic important al României!”

Sorin Grindeanu, mesaj tranșant, după reacția MAE cu privire la vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în Beijing. „China a fost și rămâne un partener economic important al României!”
Raluca Vițu
.

Scandalul diplomatic generat de apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, alături de liderii Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, a stârnit reacții puternice în spațiul public. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a criticat dur prezența acestora, considerând-o o ofensă la adresa valorilor democratice ale României.

În replică, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, a intervenit ferm, taxând abordarea ministrei și cerând o viziune mai pragmatică în politica externă.

Grindeanu: „Politica externă nu e loc pentru abordări emoționale”

Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj clar și tranșant: „Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”

Grindeanu a subliniat că vizita celor doi foști premieri a fost o alegere personală, făcută la invitația președintelui Republicii Populare Chineze, și că aceștia nu mai sunt membri PSD:

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Recomandarea zilei

Prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze. Cei doi nu mai sunt membri ai PSD și, ca atare, nu am avut vreo discuție cu aceștia. Nici înainte și nici ulterior vizitei de la Beijing”.

Două niveluri în politica externă: securitate și economie

Grindeanu a explicat că politica externă a României trebuie să fie ghidată de responsabilitate instituțională și de o viziune strategică clară. „Ca președinte al Camerei Deputaților am datoria să evit orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaționale. Nu este vorba de interdicții, ci de responsabilitate instituțională”, a declarat acesta.

Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, fotografie virală alături de liderii autoritari Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping. Cum au fost surprinși la Beijing foștii premieri ai României

Citeşte și: Ce poreclă i-a pus CTP lui Sorin Grindeanu: „Mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu”

Citeşte şi: George Simion, reacție dură după ce Sorin Grindeanu a refuzat alianța PSD-AUR. „Susține măsurile de sărăcire a românilor!”

În continuare, liderul PSD a detaliat cele două componente esențiale care definesc direcția externă a României: securitatea și economia. În privința securității, Grindeanu a subliniat că România este și va rămâne ferm ancorată în angajamentele care decurg din statutul de țară membră a Uniunii Europene și a NATO, precizând că „acesta nu este un slogan, este obligația noastră strategică”. Pe plan economic, el a afirmat că România își dorește relații comerciale și investiții cu parteneri care respectă interesele naționale, regulile europene și standardele de securitate euroatlantice, adăugând că „China a fost și rămâne un partener economic important al României”.

Oana Țoiu: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”

Declarațiile Oanei Țoiu au fost la fel de ferme, dar într-un registru dur, ea criticând vizita celor doi foști premieri români la Beijing: „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”.

Ministra a făcut referire la atacurile recente ale Rusiei în apropierea graniței României și a subliniat că foștii premieri nu reprezintă statul român: „Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși”.

Foto – Facebook

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Fanatik
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
GSP.ro
Kurt Zouma este familist convins: a venit în România alături de soția-manager
Kurt Zouma este familist convins: a venit în România alături de soția-manager
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Citește și...
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce au descoperit italienii despre moartea româncei Denisa Păun
Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan, privind posibila demisie a premierului: „E un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Experienţa PSD...”
Doliu în presa românească! Jurnalista Simona Șerbănescu a murit la 58 de ani
Doliu în sportul românesc. Fostul arbitru de handbal Horațiu Belu a murit
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Tortul monstruos pe care l-a avut fiica lui Salam la ziua ei. Nu ai mai văzut așa ceva: Ce caută Nicolae Guță pe masă? Numai mie mi se pare înfiorător?

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară: „Lipsește tot cu desăvârșire”
Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară: „Lipsește tot cu desăvârșire”
Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”
Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Marius Avram, decizii ȘOCANTE după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria: „S-a trezit la realitate”
Marius Avram, decizii ȘOCANTE după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria: „S-a trezit la realitate”
Bucurie mare pentru actrița noastră! A NĂSCUT și a făcut primele declarații după ce a devenit mamă: "Doare tare fizic, dar suntem bine." FOTO
Bucurie mare pentru actrița noastră! A NĂSCUT și a făcut primele declarații după ce a devenit mamă: "Doare tare fizic, dar suntem bine." FOTO
DailyBusiness.ro
Cât costă un ghiozdan, un caiet sau un penar la început de an școlar. Părinții au început goana după rechizite
Cât costă un ghiozdan, un caiet sau un penar la început de an școlar. Părinții au început goana după rechizite
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni. Unde se clasează România în clasamentul Uniunii Europene
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni. Unde se clasează România în clasamentul Uniunii Europene
A1.ro
Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."
Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."
Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii
Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii
Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii: „Tu ești amantă”. Ispita a plecat acasă cu Marius, soțul concurentei
Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii: „Tu ești amantă”. Ispita a plecat acasă cu Marius, soțul concurentei
Bursucu, chemat să dea explicații la CNA, după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. "O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac!"
Bursucu, chemat să dea explicații la CNA, după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. "O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac!"
Cum arată Laura Andreșan de când s-a retras din showbiz. La 43 de ani, fosta "profă de sex" este complet schimbată
Cum arată Laura Andreșan de când s-a retras din showbiz. La 43 de ani, fosta "profă de sex" este complet schimbată
Observator News
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Starea de sănătate a Regelui Charles e extrem de precară. Dezvăluiri de ultimă oră din anturajul regal
Starea de sănătate a Regelui Charles e extrem de precară. Dezvăluiri de ultimă oră din anturajul regal
„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități”. Scrisoarea deschisă a pacienților cu afecțiuni autoimune către Guvern și Parlament
„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități”. Scrisoarea deschisă a pacienților cu afecțiuni autoimune către Guvern și Parlament
Scutul Pământului începe să cedeze. Gaură uriașă în câmpul magnetic deasupra Americii de Sud
Scutul Pământului începe să cedeze. Gaură uriașă în câmpul magnetic deasupra Americii de Sud
ANAF, anunț de ultimă oră! Cum se face, de fapt, plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS)
ANAF, anunț de ultimă oră! Cum se face, de fapt, plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS)
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Vacanță de vis pentru Corina Caragea în Bora Bora! Vezi ce peisaje spectaculoase o înconjoară și cum își cheltuie banii de la Pro TV
Vacanță de vis pentru Corina Caragea în Bora Bora! Vezi ce peisaje spectaculoase o înconjoară și cum își cheltuie banii de la Pro TV
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton