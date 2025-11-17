Sara, fetița care a murit în urma unei intervenții stomatologice, înmormântată în orașul natal. De ce a lipsit mama fetei de la funeralii. „Ne-a nenorocit!”

Sara, fetița de doar doi ani care și-a pierdut viața în urma unei intervenții stomatologice la București, a fost condusă pe ultimul drum sâmbătă, 15 noiembrie, în orașul natal, Câmpulung Muscel.

Întreaga comunitate a fost marcată de tragedia care a stârnit un val de emoție și revoltă. Sicriul alb al micuței a fost depus la capela bisericii cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din cartierul Vișoi, unde zeci de jucării de pluș și fotografii au fost așezate lângă trupul neînsuflețit.

Familia Sarei, copleșită de durere

Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-un cadru plin de emoție, însă mama Sarei, copleșită de durere, nu a putut participa. Tatăl fetiței a vorbit public despre suferința familiei și despre suspiciunile legate de modul în care a fost gestionată intervenția. „Ne-a nenorocit. Deci, m-a nenorocit şi pe mine, şi pe soţie. Soţia nu a putut să participe la funeralii, n-am ce să vă spun mai mult de atât” – a declarat acesta potrivit Antena3.ro.

La funeralii au participat sute de persoane, vecini, prieteni și localnici care au dorit să fie alături de familia îndurerată. Potrivit presei locale, pereții bisericii au fost împodobiți cu fotografii ale Sarei alături de părinții ei, iar atmosfera a fost una de profundă tristețe.

Acuzații de mușamalizare

După înmormântare, tatăl Sarei a ridicat semne de întrebare cu privire la lipsa trusei de prim-ajutor în cabinetul stomatologic și la modul în care s-a intervenit în momentele critice. „Când au ieşit primele două asistente, recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim ajutor, vă dați seama? În timp ce o resuscitau pe fetiță, timp de o oră și ceva, când soția mea nu știa nimic, ei deja chemase avocatul acolo, juristul. Probabil i-a spus ce să facă” – a spus bărbatul citate de Observatornews.

Potrivit avocatului familiei, suma pe care părinții ar fi trebuit să o plătească pentru tratarea celor două carii se ridica la 8.000 de lei.

Clinica fără aviz pentru spațiul intervenției

După moartea Sarei, inspectorii Ministerului Sănătății au descoperit că unitatea medicală avea autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care s-a produs tragedia. Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat că reprezentanții clinicii au depus cerere pentru avize încă din luna mai, însă nu au transmis toate documentele necesare.

Clinica susține însă o altă variantă: „Clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute”, au declarat oficialii unității.

Tragedia a determinat Ministerul Sănătății să ia în calcul schimbări majore. Ministrul Sănătății a propus, într-o postare pe Facebook, ca intervențiile stomatologice care presupun anestezie generală să fie realizate exclusiv în spitale de stat, pentru a garanta siguranța pacienților.

Inițiativa a fost salutată de vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Dorel Săndesc, care a subliniat că măsura ar putea preveni tragedii similare și ar asigura un control mai strict asupra procedurilor medicale.

