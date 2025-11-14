Durere fără margini. Părinții fetiței de doi ani, moartă după vizita la stomatolog, au ridicat trupul micuței. Ce s-a stabilit la autopsie

Părinții fetiței de doi ani, care a murit după o vizită la stomatolog, au mers astăzi, 14 noiembrie, să ridice trupul neînsuflețit al micuței. La clinica stomatologică s-a deschis o anchetă care să stabilească ce s-a întâmplat, de fapt. Conform primelor rezultate ale autopsiei, copilul nu ar fi trebuit anesteziat.

Ce a arătat autopsia fetiței de doi ani care a murit după o anestezie

Părinții fetiței care a murit după ce a fost la dentist au ajuns să ridice trupul neînsuflețit al copilului de la morgă. Familia ei spune că analizele fetiței au ieșit proaste și că ar fi avut probleme la ficat, motiv pentru care nu ar fi trebuit să fie antesteziată.

La autopsie, medicii au stabilit că micuța nu trebuia să fie anesteziată.

Familia micuței trece prin clipe de coșmar. Tatăl copilului a ajuns la Medicina Legală pentru a ridica trupul neînsuflețit al copilului de 2 ani.

Momentan, nu există date exacte cu privire la cauza morții fetiței, însă la autopsie s-a stabilit că avea probleme de sănătate și nu ar fi trebuit să primească anestezie.

Părinții copilului au spus că analizele la ficat au arătat valori mai mari de șase ori decât normalul. Cu toate acestea, medicii au decis să o anestezieze local.

Ambii medici au fost audiați și clinica unde s-a întâmplat intervenția și-a suspendat programul.

Avocatul familiei susține că este caz de malpraxis

Georgiu Coman, avocatul părinților fetiței, a declarat că bănuiește că ar fi vorba despre un caz de malpraxis. El susține că i s-ar fi administrat copilului o cantitate mare de anestezic, mai ales în condițiile în care știau că rezultatele analizelor nu sunt bune.

„Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe i s-a administrat intravenos anestezic. Este strigător la cer ca, unui copil de doi ani, cu niște analize despre care nu știm dacă erau sau nu în regulă, să i se administreze intravenos anestezic”, a declarat avocatul familiei fetiței, la Realitatea.

Doi medici au fost audiați

După decesul fetiței de 2 ani, doi medici din cadrul clinicii au fost deja audiați.

Ancheta va stabili deciziile medicale luate înainte și în timpul procedurii ca să verifice dacă au fost sau nu justificate.

Tragedia s-a întâmplat în timp ce copilul a fost sedat intravenos, iar apoi a intrat în stop cardio-respirator. Deși fetița a fost resuscitată, nu a mai putut fi salvată.

