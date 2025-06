Noi detalii ies la iveală despre Robert Lupu, criminalul Teodorei Marcu. Un fost vecin a fost martor la relația dintre el și victimă: „Am văzut în el un om cu probleme psihice”

Un fost vecin de-al lui Robert Lupu, criminalul Teodorei Marcu, a făcut dezvăluiri despre comportamentul bărbatului atunci când forma un cuplu cu victima, care avea doar 14 ani când a cunoscut-o, el având 39 la acel moment. Mai mult decât atât, ucigașul era căsătorit și avea o fată cu doar câțiva ani mai mică.

Robert Lupu, „un om cu probleme psihice”, spune un fost vecin al criminalului

Un fost vecin de-al lui Robert Lupu a făcut mai multe dezvăluiri despre comportamentul lui bizar, în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars. Cei doi au interacționat prin intermediul meseriei lor comune de taximetriști.

„Îl cunosc de foarte mult timp. El a locuit o perioadă foarte scurtă într-un bloc de nefamiliști. Au existat câțiva ani în care nu am auzit nimic de el. După aceea, întâmplarea a făcut să ne întâlnim. El fiind taximetrist, eu fiind taximetrist, am avut o ușoară altercație. Individul de care vorbim era de o aroganță ieșită din comun. (…) Brusc, am observat la el o schimbare de atitudine, a devenit un fel de aristocrat de Onești. Îi plăcea să epateze foarte mult”, a povestit bărbatul, potrivit Spynews.ro.

După divorțul de mama fiicei lui, Robert Lupu era cunoscut pentru frecventarea unui bar alături de fete mult mai tinere decât el.

„A fost căsătorit, iar partea accidentală a lucrurilor a fost să locuiască lângă mine cu fosta soție. Am văzut în el un om cu probleme psihice. (…) La un moment dat, după divorțul de fosta soție, el frecventa un bar. Acolo se întâlnea, nu am știut că e vorba despre victimă, se întâlnea cu o fetișoară. Bănuielile mele văd că s-au confirmat”, a mai declarat bărbatul, pentru sursa citată.

Ucigașul, abandonat la morgă de familie

Sâmbătă, 31 mai, Robert Lupu, zis Wolf, a împușcat-o mortal pe Teodora Marcu, în plină stradă. Tânăra de 22 de ani se afla pe o trecere de pietoni din cartierul rezidențial Cosmopolis, cu fiica de 3 ani în brațe. Criminalul a tras patru focuri de armă, dintre care două în abdomen. Teodora era însărcinată în 24 de săptămâni cu al doilea copil. Robert și Teodora nu mai formau un cuplu de aproximativ șase ani.

De la vârsta de 17 ani, Teodora era într-o relație cu Alex Marcu, cel care i-a devenit soț în urmă cu câțiva ani. Fetița lor de 3 ani, Emma, a asistat la uciderea mamei sale. Alături de tânără și de fiica ei mai erau o verișoară și fiicele acesteia de vârste fragede.

După atac, Robert Lupu a fost încolțit de forțele de ordine într-o parcare din cartierul în care a comis fapta. Văzându-se fără scăpare, Robert s-a sinucis.

Trupul lui Robert Lupu a fost dus la INML, iar, conform surselor Gândul.ro, acolo a și rămas, familia lui dând impresia că l-a abandonat.

