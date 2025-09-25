Pugilistul Ernest Akushey, cunoscut sub numele de ring „Bahubali”, a murit la 27 de ani, la 10 zile după ultimul meci

Comunitatea sportivă din Ghana și întreaga lume a boxului sunt în doliu după moartea fulgerătoare a lui Ernest Akushey, cunoscut sub numele de ring „Bahubali”. Tânărul pugilist, în vârstă de doar 27 de ani, a murit în dimineața zilei de 23 septembrie 2025, la doar 10 zile după ce fusese învins în runda a opta de Jacob Dickson, într-un meci disputat la Bukom Boxing Arena din Accra.

O carieră promițătoare, frântă brusc

Ernest Akushey era considerat unul dintre cele mai promițătoare talente ale boxului ghanez. Format la Wadada Gym din James Town și originar din cartierul Chorkor, Akushey se remarcase prin stilul său ofensiv, curajos și neînfricat, care i-a adus porecla „Bahubali”, inspirată de celebrul războinic din filmul indian omonim, notează The Sun.

Debutând în ringul profesionist în 2019, Akushey a înregistrat o serie impresionantă de șase victorii consecutive, fără înfrângere. Prima sa pierdere a venit abia în mai 2025, într-un meci cu Jonathan Tetteh, iar confruntarea cu Dickson a fost a doua înfrângere consecutivă, ambele prin oprirea meciului.

Ultimul meci și declinul rapid al sănătății

Meciul din 12 septembrie a fost intens mediatizat, atrăgând un public numeros. Din păcate, lupta s-a transformat rapid într-un dezechilibru evident, Dickson dominând încă din primele runde. Akushey a încasat mai multe lovituri la cap, iar imaginile difuzate ulterior au stârnit îngrijorare în rândul fanilor și specialiștilor.

Pe 22 septembrie, la zece zile după meci, Akushey a început să se simtă rău, acuzând dureri severe. Starea sa s-a deteriorat rapid în cursul nopții, iar în dimineața următoare, la ora 2:00, a fost declarat decedat la spitalul LEKMA din Teshie, Accra. Deși un diagnostic inițial indica malaria, medicii au descoperit și alte complicații, iar cauza oficială a morții urmează să fie stabilită prin autopsie.

Reacții și măsuri după tragedie

Moartea lui Akushey a provocat un val de reacții emoționante. Președintele WBC, Mauricio Sulaiman, a transmis un mesaj de condoleanțe: „WBC deplânge această pierdere ireparabilă și transmite cele mai profunde simpatii familiei lui Ernest și prietenilor săi”.

Jacob Dickson, adversarul său din ultimul meci, a fost profund afectat de vestea dispariției: „Deși am fost adversari în ring, i-am respectat mereu curajul și spiritul. Este o pierdere grea, nu doar pentru cei care l-au cunoscut, ci pentru toți cei care i-au admirat lupta și umanitatea”.

În urma tragediei, Autoritatea Națională pentru Sport din Ghana (NSA) a suspendat temporar toate activitățile de box, în așteptarea rezultatelor investigației. Directorul general Yaw Ampofo Ankrah a declarat că Akushey ar fi putut lupta mai frecvent decât permite regulamentul, ceea ce ridică semne de întrebare privind siguranța sportivilor.

Ernest Akushey este al patrulea boxer care moare în 2025 în urma unor leziuni suferite în ring, alături de John Cooney (Irlanda), Shigetoshi Kotari și Hiromasa Urakawa (Japonia). Tragedia sa readuce în prim-plan dezbaterea privind protecția sportivilor și limitele fizice ale acestui sport dur.

