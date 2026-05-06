Un proiect de lege propune ca femeile însărcinate să poată avea un însoțitor ales în timpul nașterii, garantând intimitatea și demnitatea lor în maternități. România ar putea elimina practicile traumatizante din spitale.

Proiect de lege: Femeile însărcinate să aibă dreptul la însoțitor în maternitate pe durata nașterii

Femeile însărcinate din România ar putea beneficia de un drept esențial: prezența unui însoțitor în timpul nașterii. Un proiect de lege recent propus prevede completări importante la Legea drepturilor pacientului, având ca scop protejarea demnității și intimității viitoarelor mame în cele mai vulnerabile momente. Potrivit Observator News, această inițiativă legislativă introduce măsuri clare pentru a garanta siguranța fizică și psihică a femeilor în perioada travaliului și nașterii.

Dreptul la un însoțitor: Un pas spre umanizarea nașterii

Proiectul legislativ, înaintat Senatului, stipulează că femeile însărcinate vor avea dreptul de a fi însoțite de o persoană aleasă pe întreaga durată a travaliului, nașterii și transferului intrainstituțional. „Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta”, se menționează în textul propunerii. Observator News remarcă faptul că această măsură se aliniază practicilor din alte state membre ale Uniunii Europene, unde prezența unui însoțitor este deja reglementată.

„Dreptul la însoțitor în sala de nașteri este recunoscut și reglementat în numeroase state membre ale Uniunii Europene”, precizează Uniunea Salvați România (USR), care susține proiectul. Totuși, acest drept va fi condiționat de respectarea normelor de siguranță medicală, igienă și prevenție epidemiologică.

Protecția demnității și intimității: o prioritate

„Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnității, intimității și vieții private pe tot parcursul sarcinii, travaliului, nașterii și până la externare”, se subliniază în proiectul legislativ. Inițiativa își propune să elimine practicile considerate degradante sau invazive în maternitățile din România.

În acest sens, unitățile sanitare publice și private vor fi obligate să asigure condiții minime care să protejeze intimitatea femeilor însărcinate, precum spații individuale sau măsuri tehnice pentru asigurarea confidențialității. „Lipsa resurselor materiale sau modul de organizare a unității sanitare nu pot constitui, în sine, un motiv pentru restrângerea acestui drept”, se specifică în document.

Un necesar răspuns la violența obstetrică

Ruxandra Cibu Deaconu, inițiatoarea proiectului de lege, a explicat că decizia de a introduce aceste măsuri a venit în urma numeroaselor mărturii ale femeilor care au experimentat situații traumatizante în timpul nașterii, ca parte a anchetei „Nașteri furate”, realizată de Snoop. „Este timpul să eliminăm din maternități toate practicile considerate nedemne pentru femei, în secolul în care trăim. Din păcate, România se numără printre ultimele țări europene care nu garantează explicit drepturile femeilor pe perioada nașterii”, a declarat aceasta.

Un alt aspect subliniat de inițiatorii proiectului este paradoxul existent în unele maternități din țară, unde regulamentele interne interzic complet prezența unui însoțitor și impun condiții care afectează intimitatea pacientelor. „Unități sanitare cu profil matern pot desfășura travaliul în saloane comune, fără separare auditivă sau vizuală adecvată, fără ca aceste practici să fie supuse unui test de proporționalitate față de drepturile fundamentale ale pacientei”, a adăugat Deaconu.

Un pas spre creșterea încrederii în sistemul medical

Adoptarea acestor prevederi legislative este văzută ca un pas esențial în creșterea încrederii femeilor în sistemul medical din România. „Aceste completări ale Legii drepturilor pacienților sunt în măsură să crească încrederea în sistemul medical în rândul femeilor care doresc să devină mame, să contribuie la creșterea natalității în România și să reducă simțitor numărul cazurilor de nașteri care au produs traume semnificative mamelor, uneori cu efecte grave pentru toată viața”, a subliniat Ruxandra Cibu Deaconu.

Proiectul de lege este acum în atenția Senatului, care reprezintă prima cameră sesizată, urmând ca decizia finală să fie luată de Camera Deputaților. Dacă va fi adoptat, acest demers promite să transforme experiența nașterii în România, punând pe primul loc drepturile și demnitatea femeilor însărcinate.

